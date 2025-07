Kad "Progresīvie" par saraksta līderi Rīgas domes vēlēšanās izvirzīja Viesturu Kleinbergu, šī nominācija nepiesaistīja īpašu uzmanību. Kāds varbūt pabrīnījās, kāpēc gan ne Mārtiņu Kossoviču, kurš bija "Progresīvo" līderis Rīgas domē. Reti kurš tad uzlūkoja V. Kleinbergu kā nākamo pašvaldības vadītāju.

Publiski kā potenciālais Rīgas mērs dominēja "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers, kurš pats šo priekšstatu bija radījis. Sākotnēji viņš kā spēcīgāko konkurentu iezīmēja toreizējo Rīgas mēru Vilni Ķirsi ("JV"). Kad vēlāk reitingi rādīja atbalsta pieaugumu "Progresīvajiem", A. Šlesers ar nesaudzīgu kritiku pievērsās V. Kleinbergam, ar kuru viņa ceļi jau bija krustojušies agrāk.

"LPV" ieguva lielāko vēlētāju atbalstu un 13 vietas domē, taču Rīgas domi tagad vada V. Kleinbergs. "Progresīvajiem", "Jaunajai Vienotībai" ("JV"), Nacionālajai apvienībai (NA) un Latvijas Reģionu apvienībai (LRA) kopā bija vairākums. Ideoloģiski atšķirīgās partijas vienojās, lai saglabātu varu Rīgā. V. Kleinbergs kļuva par mēru, jo "Progresīvajiem" no četrotnes bija lielākais atbalsts. Tā ir "Progresīvo" otrā iespēja pierādīt sevi Rīgā. Pirmais mēģinājums ar Mārtiņu Staķi kā Rīgas mēru bija neveiksmīgs. Viņš 2023. gada vasarā atkāpās. Toreiz M. Staķis vēl nebija "Progresīvo" biedrs, bet ievēlēts no kopīgā saraksta ar "Kustību Par" un "Latvijas attīstībai". "Progresīvajos" viņš iestājās vēlāk. Pirms pašvaldību vēlēšanām partija sapratusi, ka "viesmāksliniekus" vairs neaicinās, bet izvēlēsies cilvēku no sava vidus, kas varbūt nav tik pazīstams, bet ir uzticams un zināms kā darītājs, skaidroja kāds "Progresīvo" biedrs.

V. Kleinbergs nav tik izteikts politiskais līderis, kāds bija M. Staķis. M. Staķis piedomāja pie sava tēla, bet V. Kleinbergam tādas lietas pat šķiet apgrūtinošas. Zinātāji teica, ka kampaņas veidotājiem V. Kleinbergs radīja grūtības, kad viņi mēģināja kandidātam piemeklēt jaunajam statusam atbilstošu uzvalku un spilgtu kaklasaiti. Beidzot atmetuši tam ar roku un ļāvuši saraksta līderim būt tādam, kāds viņš ir. Un to, ka viņš nav vērsts uz ārišķībām, zināja teikt vairāki mēra pazinēji. Kad draugu kompānija katru gadu dodoties svinēt Jāņus, tad ejot arī aplūkot cits cita jaunās mašīnas, bet Kleinbergam tas nešķietot svarīgi, viņš turpinot ierasties uz pasākumu ar to pašu pavecāko auto.

Kaklasaiti Kleinbergs tikpat kā nenēsā, ja neskaita tās retās reizes, kad to nosaka protokols. Jaunā mēra priekšrocība ir, ka viņam ir laba latviešu valodas izjūta, ko jau bērnībā iemācījusi mamma – filoloģe Gundega Vētra. Tāpēc publiskajās diskusijās viņš jūtas brīvi un spēj skaidri izteikties, reizēm – pat pārāk tieši un asi.

Nekļuva ne par aktieri, ne celtnieku