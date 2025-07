50 gadu vecumā pāragri mūžībā aizsaukta pazīstamā latviešu čelliste Marta Sudraba (27. III 1975 - 13. VII 2025 Vīnē). Skumjo vēsti savā Facebook profilā paziņojusi latviešu tulkotāja Silvija Brice.

Marta Sudraba dzimusi Rīgā. Čella spēli mācījusies E. Dārziņa mūzikas skolā pie Ilzes Rugēvicas, Lijas Sudrabas un profesores Eleonoras Testeļecas, kuras klasē absolvējusi arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Papildinājusies Londonas Guildhall School of the Music and Drama pie prof. Stefana Popova (1997-1998). 2000. gadā ieguvusi koncertējoša solista maģistra diplomu Bāzeles Mūzikas akadēmijā, absolvējot prof. Tomasa Demengas čella klasi. Pilnveidojusi meistarību arī pie profesoriem Valtera Levina un Hatto Bajerles. Orķestrī Kremerata Baltica Marta Sudraba spēlē kopš tā dibināšanas (1996), piedalījusies pasaules koncertturnejās ASV, Japānā, Taivānā, Honkongā, starptautiski atzītos mūzikas festivālos Lokenhauzā, Gštādē, Zalcburgā un Prāgā, kā arī mūzikas kompāniju TELDEC un NONESUCH rīkotajos ierakstos.

Kopš 1998. gada muzicējot Gidona Krēmera trio, čelliste uzstājusies dažādos prominentos festivālos Vācijā, Francijā, Izraēlā, Itālijā, Horvātijā, Holandē un Luksemburgā. Līdztekus darbam Kremerata Baltica piedalījusies Gustava Mālera jauniešu orķestra 1997. gada koncertturnejā. Regulāri koncertē arī dažādu kameransambļu sastāvos.

Kā soliste Marta Sudraba ir uzstājusies kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Lietuvas Valsts simfonisko orķestri, Kijevas simfonisko orķestri un BBC simfonisko orķestri. 2001. gada februārī māksliniece un Gidons Krēmers kopā ar Izraēlas simfonisko orķestri diriģenta Džuzepes Sinapoli vadībā sniedza trīs koncertus Telavivā, atskaņojot J. Brāmsa Dubultkoncertu vijolei un čellam ar orķestri.

Kopš 2009. gada Marta Sudraba dzīvoja Vīnē un strādāja Vīnes filharmonijas orķestrī.