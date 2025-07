Strauji tuvojas XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kulminācija – svētdien, 13. jūlijā, notiks svētku gājiens un Noslēguma koncerts "TE-AUST". Kas jāzina skatītājiem un dalībniekiem?

Svētku gājiena nianses

Svētdien, 13. jūlijā, plkst. 9 Brīvības laukumā svētku dalībnieki divās paralēlās plūsmās dosies gājienā – abpus garām Brīvības piemineklim pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim. Gājiena galvgalī tūlīt aiz svētku rīkotājiem ies Madonas novada delegācija, atsaucoties uz notikumiem pirms gandrīz 160 gadiem, kad 1866. gada 2. jūnijā Lazdonas draudzē notika pirmie bērnu dziedāšanas svētki Latvijā. Pēc tam gājienā abās plūsmās dosies Rīgas kolektīvi. Aiz rīdziniekiem labās puses plūsmā redzēsim diasporas pārstāvjus, Vidzemes pašvaldību delegācijas, bet kreisās puses plūsmā – Kurzemes, Latgales un Sēlijas, Zemgales pašvaldību delegācijas. Gājienu noslēgt aicināti topošie svētku dalībnieki – ģimenes ar bērniem.

Būs tveicīgs

Nedēļas nogale solās būt tveicīga. Gaisa temperatūra brīvdienās būs pārsvarā +21 – +26°C. Arī naktis būs vasarīgi siltas. Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā tiks nodrošināts bezmaksas dzeramais ūdens. Iedzīvotājiem jārēķinās ar būtiskiem transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās ierobežojumiem.

Svētku tramvaji, vilcieni un autobusi

Pirms un pēc Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājuma un Noslēguma koncerta Mežaparka estrādē (12. un 13. jūlijā) tiks organizēti papildu reisi 11. tramvaja, 3. trolejbusa, kā arī 9. un 48. autobusa maršrutos. 13. jūlija rītā no plkst. 7 vairākos maršrutos no lielākajām Rīgas apkaimēm kursēs papildreisi, lai nodrošinātu nokļūšanu uz svētku gājienu un koncertu. Pēc gājiena beigām tiks organizēti speciāli 24. autobusa reisi no centra līdz Ostas prospekta pieturai, lai uzlabotu iespēju no Skanstes ielas apkārtnes tikt uz Mežaparku. Naktīs uz svētdienu un uz pirmdienu līdz plkst. 1 sabiedriskais transports kursēs galvenajos maršrutos uz lielākajām Rīgas apkaimēm. Savukārt naktī no 13. uz 14. jūliju pēc Noslēguma koncerta tiks nodrošināta arī nakts satiksme.

Sestdien, 12. jūlijā, un svētdien, 13. jūlijā, vilcieni no Rīgas un Carnikavas uz Dauderu un Mangaļu pieturām kursēs ar 30 minūšu intervālu. Lai 13. jūlija rītā svētku dalībnieki un viņu atbalstītāji laikus ierastos uz svētku dalībnieku gājienu Rīgas centrā, vilcienu kustības saraksts papildināts ar papildu rīta reisiem Rīgas virzienā. Pasākumu norises dienās Mežaparkā kursēs speciāls atbalsta transports dalībniekiem un senioriem, kas nodrošinās nokļūšanu līdz Lielās estrādes teritorijai un pēc pasākumiem – atpakaļceļu. Transports kursēs pēc pieprasījuma 12. jūlijā no plkst. 14 līdz 22.30, bet 13. jūlijā no plkst. 14 līdz 23.30.