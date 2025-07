30. jūnijā Latvijas Sabiedriskā medija krievvalodīgajā portālā "rus.lsm.lv" parādījās Emīlijas Gasparjanas raksts "Ziņojums ar izraidīšanu. Iespējamais specdienestu informators atklāj savas kārtis". Tajā stāstīts par kādu Kasparu Rozīti, kurš, iespējams, Valsts drošības dienesta (VDD) uzdevumā apmeklējis kopienas centra "Maiznīca" pasākumus un ziņojis par tur redzēto un dzirdēto.

Cik var noprast no publikācijas, pēc viena no šādiem K. Rozīša ziņojumiem iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ("Jaunā Vienotība") iekļāvis "melnajā sarakstā" centra "Maiznīca" aktīvistu, Krievijas un Armēnijas pilsoni Vladislavu Romaņenko, kurš saņēmis lēmumu par izraidīšanu no Latvijas. Iemesli – darbības, kas apdraud Latvijas nacionālo drošību un sabiedrisko kārtību, Satversmei neatbilstošu komunistisku ideju izplatīšana un sakari ar ārvalstu ekstrēmistu organizācijām. Kā minēts "rus.lsm.lv" rakstā, VDD esot noliedzis faktu, ka K. Rozītis būtu dienesta darbinieks, un no tālākiem komentāriem atteicies.