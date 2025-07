360TV raidījums "Pirmais randiņš" nebūt nav viens no tipiskajiem iepazīšanās raidījumiem. Katrs no dalībniekiem iepazīstina ar sevi, savukārt raidījuma eksperte Evija Čeprova iepazīstina ar viņu sociotipiem. Viņa ir Baltijas socionikas centra dibinātāja, socionikas konsultante un pasniedzēja, personāla atlases projektu vadītāja jau vairāk nekā 15 gadus. Ar konsultācijām un intervijām viņa palīdz atrast cilvēkiem savu vietu darba tirgū, balstoties uz viņu sociotipu, kā arī piemērotu otru pusīti paša cilvēka sociotipam. Sarunā Evija Čeprova skaidro, kas tad īsti ir sociotipi un socionika un kā sevis iepazīšana var izmainīt dzīvi.

Raidījumā "Pirmais randiņš" tu palīdzi labāk iepazīt dažādu sociotipu cilvēkus. Lielais jautājums – kas īsti ir sociotipi un socionika?

Principā socionika apskata to, kā cilvēks uztver, apstrādā un nodod tālāk informāciju. Savā ziņā socionika radās periodā, kad attīstījās tehnoloģijas un informācija kļuva pētīšanas vērta un svarīga. Sākotnēji ideja par cilvēku tipiem radās šveiciešu psihiatram un filozofam Karlam Gustavam Jungam, kurš ir viens no psihoanalīzes pamatlicējiem. Strādājot ar psihiski slimiem cilvēkiem, viņš pamanīja to, ka cilvēkiem ir kopīgas vienojošas iezīmes. Ir cilvēki, kuri ir ekstraverti un tādi, kuri ir introverti. Jungs psiholoģiskos tipus nebija salicis nekādā sistēmā, tas bija rīks, ar kuru viņš pats strādāja, bet citi īsti nevarēja pielietot šīs zināšanas. Koncepcija par psiholoģiskajiem tipiem radās vairāk nekā pirms simt gadiem, taču socionika attīstījās, kad informācija kļuva par izpētes objektu. Savstarpēji mijiedarbojoties, apmainoties ar informāciju, rodas reakcija. No šīs spējas apstrādāt informāciju izriet arī mūsu katra talanti, spējas, varēšanas.

Bieži var dzirdēt, ka cilvēkus raksturo ar vārdiem "ekstraverts" vai "introverts". Vai katrā cilvēkā ir daļiņa no abiem?

Protams! Pirmais darbs par socioniku, kuru sarakstīja lietuviešu zinātniece Aušra Augustinavičūte, bija ar nosaukumu "Cilvēka duālā daba". Tas nozīmē, ka introversija un ekstraversija eksistē katrā cilvēkā. Tā kā ikdienā mijiedarbojamies ar cilvēkiem, tad totāli introverts cilvēks nespēs izdzīvot. Vienīgi, ja viņš ir mūks, kurš meditē alā pilnīgā izolācijā un nereaģē uz apkārt esošo pasauli. Varam iztēloties ledusskapi ar plauktiem, kur kādam ekstraversijas plaukts ir pilnībā pilns, bet citam tur stāv varbūt viena krējuma burciņa. Katram ir dots, bet tas ir noteiktās proporcijās.