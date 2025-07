"Zelta čiekuru" par mūža ieguldījumu saņēmusi Rita Benta, kura sevi raksturo īsi: "Esmu nozari izkodusi no pašas apakšas." Sākusi mežniecībā, vēlāk gandrīz divdesmit gadus nostrādājusi ZM Meža departamentā, tagad Meža un vides fakultātē viņa lasa lekcijas maģistriem.

R. Benta: "Mana pirmā darbavieta bija Zvirgzdes mežniecība un pirmie darbaudzinātāji – mežsargi. Tādi pamatīgi vīri. No viņiem mācījos saprast ne tikai to, kas rakstīts mācību grāmatās, bet to, kas mežā notiek reāli."

Savukārt, atceroties Meža departamentā nostrādāto laiku, Rita Benta uzsver, ka likumprojektu apspriešanas veids zināmā mērā ir absurds. R. Benta: "Daudzus gadus svarīgākais valsts uzdevums ir samazināt ierēdņu skaitu. Tajā pašā laikā specifisku, nozares speciālistu un zinātnieku izstrādāto normatīvo aktu pieņemšanā iesaistās ļoti daudzi, kuri šo nozari nepārzina. Tas ļoti pagarina normatīvo aktu pieņemšanas procesu." Piemēram, Meža departamentam attiecībā uz normatīvo aktu grozījumiem par galvenās cirtes caurmēru izmaiņām jātaisa ietekmes uz vidi izvērtējums. Ierēdņi taisa vērtējumu, jau zinot, kāds būs rezultāts. Pēc tam sagatavoto dokumentu laiž apspriešanā. Tajā piedalās ministriju ierēdņi, ietekmes uz vidi speciālisti, Valsts meža dienesta pārstāvji, zinātnieki, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" darbinieki, dabas draugi. Tālāk dokumentu skata Ministru kabinetā. Visi atkal apspriež. Ko apspriež? To, ko meža nozares ekperti sadarbībā ar zinātniekiem ir uzrakstījuši. R. Benta: "Ja tā turpināsies, valsts pārvaldei jāaug. Kurš var labāk pateikt, kas darāms mežā, kā nozares speciālisti, praktiķi un zinātnieki? Šīs normas ir jāizstrādā speciālistiem. Ja ejam uz ierēdņu samazināšanu, tad jāiet arī uz to, ka likumprojektus, balstoties uz stratēģiskiem dokumentiem, izstrādā profesionāļi un par tiem ir atbildīgi ar kāda kontroles instrumenta palīdzību. Mežu nacionālais monitorings, tas ir ļoti labs instruments. Tā datus ir grūti apstrīdēt."

Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu