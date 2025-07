Otrdien ap pulksten diviem dienā Rīgā kā komēta iebrāzās pasaules mēroga interneta personība, par kuru iepriekš Latvijas iedzīvotāji, vecāki par 30 gadiem, simtprocentīgi it neko nebija dzirdējuši, turpretī 90% jaunāku zaļokšņu pazina un sagaidīja kā pūļa elku.

2005. gadā dzimušais Darens Džeisons Votkinss juniors ar skatuves vārdu "IshowSpeed" vai vienkārši Spīds (Ātrums) sabangoja mūsu publisko telpu, pazibēja un pēc četrām pavadītām stundām aizlidoja tālāk viesturnejā pa Dzintarjūras krasta valstīm uz Viļņu.

Visur filmēšanas aparātu ielenktais augstais viesis bija ekonomikas ministra protekcijā, Igaunijā pat premjerministra pavadībā ar policijas eskortu un godasardzi no tūkstošiem satrakojušos nepilngadīgo. Uzņemšana kā Elvisam, kādam no Vindzoru nama vai Čehijas karaļa līmenī. Kā minēts, būmeriem – vecajiem kraķiem, cilvēkiem no laukiem – kokakolas dzērēju paaudzes daļā tik ievērojamā puiša vārds nenozīmē neko – tātad jāiepazīstas ar svešinieku, kas viņš tāds ir. Spīds ir amerikāņu strīmeris (straumē video tiešraidēs), jūtuberis un tiktokeris (strādā kanālos "Youtube" un "Tiktok"), influenceris (ietekmelis) ar 40 miljoniem sekotāju, bet Latvijas apciemojumu vērojuši tiešsaistē 100 000 skatītāju. Detalizēti pagrūti raksturot, ko tieši dara tīmekļa prominence, ar ko guvis slavu un popularitāti, jo to saprast prasa zināmu piepūli un koncentrāciju. Viņš forši rej – sagaidītāju vidū teica kāds eksperts, kam vēl nedīga ūsas. Ar sevišķu intensitāti kliedz, lec, iemācījies bekflipu (papildu jaunvārds būmeriem), atmugurisku salto lēcienu, dzīvajā video spēlē spēlītes, tiekas ar futbola zvaigznēm, ir īpašs Krištianu Ronaldu fans, čato ar dīvaiņiem, ēd, rāda, kā tērē nopelnīto kāpostu (čalis ir ļoti naudīgs), vārdu sakot, melnūksnējā Darena Dž. Votkinsa Jr. haotiskā virpuļveida dzīve norit miljonu acu priekšā, bez talanta, intelekta un gudrības pazīmēm, bet ar māku īpatnējās afroamerikāņa garamantas interesanti, saistoši parādīt. Noskatījusies jaunekļa videobiogrāfiju, teātra zinātniece un kritiķe Zane Radzobe, padzīvojusi dāma Balzaka sievietes vecumā, kura nezināja par Spīda esamību uz šīs planētas, vien izdvesa – patiesi spēcīgi!

Tātad Darens ielido Rīgā, momentāni klāt ir ministrs Viktors Valainis (premjere atvainojusies, ka izbraukusi uz Kijivu), abi aiztrencas uz Āgenskalna tirgu, kur iebraucējs cienājas ar kūpinātu fišiņu, uzkož asinsdesu, uzdzer "latvian cocacola" kvasu, tad amerikāni transportē uz Uzvaras parku, kur, sekojot latviskai dzīvesdziņai, melnais iestāda koku un cep maizi kopā ar Investīciju un attīstības aģentūras vadītāju Ievu Jāgeri. Tad "IShowSpeed" uzrāpjas radiomājas balkonā, kur tiek sveikts no Rīgas pilsētas lielvecākā Viestura Kleinberga un mēra abiem dēlēniem, un tīnīšu jūras priekšā pāri Doma laukumam nebalsī nodungo dziedamgabalu. Fināla akcentā viņu aizved uz tautas svētvietu Brīvības pieminekļa pakājē, kur čalis tūkstošiem spiedzošu suminātāju priekam met kukuriņus (bekflipu), ēd banānus un dāvina eksprezidentam Raimondam Vējonim kolas butelīti. Šādu daudzpusīgu notikumu krelles, kur piedzīvojumi tā sašķeterējās ar emocijām, ka Spīds putro ģeogrāfisko punktu Latviju ar Lietuvu, bijušo prezidentu ar esošo, bet atzīst Rīgu par ļoti patīkamu vietu ar "cool" faniem, saskaņā ar Valaiņa atzinumu virzīs Latvijas ekonomiku un tēlu. Par veikumu melnītis iebāzis kabatā brangu summiņu 30 tūkstošus eiro "izdevumu segšanai". Eirīši pienākas pasaules tūres ceļotājam, kurš paviesojies no Ķīnas un Singapūras līdz Serbijai un Zviedrijai, kā kultūras vēstnesim par Latvijas eksistenci plašam miljonu sekotāju lokam.

Cilvēki, kam sarma matos, seniori, bija nepatīkami pārsteigti par Votkinsa juniora vizītes noformējumu, pirmām kārtām par neatļautu ālēšanos pie Brīvības monumenta. Basketbola federācijas galva Vējonis sūtīja atvainošanās cedeli, ka šī ceļojuma pieturvieta jauniešu pāri plūstošās enerģētikas dēļ neizvērtās pārāk labi. Kas ar internetu uz jūs, neticēja, ka var notikt kas tik anekdotisks, ka ekonomikas ministrs tiekas ar divdesmitgadīgu influenceri, kurš vienā krekliņā, īsbiksēs izskatās kā izmucis no Ņujorkas Elles ķēķa. Neieraudzījuši Spīda vēstījumā vērtību radīšanas, ideju, mākslas plūsmu, vecūkšņi jutās apkaunoti par pūļa ekstāzi un jauniešu sajūsmas viļņiem un neizpratnē jautāja – kāds būs ieguvums no bagātīgā šķiņķojuma? Datoriķi, kam radās spilgts, neaizmirstams iespaids par tikšanos ar slavenību no Amerikas, seniliķiem paskaidroja, ka "live" straumē miljoni pusaudžu pēc redzētā sižeta īdēšot sencīšiem, kamēr izlūgsies ekskursiju uz Rīgu. Domas par Valaiņa dalību Latvijas tūrisma reklāmā dalījās no "totāls idiots" līdz "tālredzīgs vadītājs un sekotājs mūsdienu tendencēm". Diemžēl cienījama gadagājuma latvieši, saukdami viesi par iebraucēju no Kongo džungļiem, tādā veidā atzina savu slēpto kaiti, rasismu, un saņēma pelnītus aizrādījumus, ka varētu vēlēties vairāk cieņas pret apceļotāju, lai cik savdabīgs viņš būtu. Bet Mirttante palika pie sava – būtu jel pieklājīgas ūziņas puikam nopirkuši. Tikām jauniem censoņiem Spīda īslaicīgā ierašanās Rīgā viesa cerību uz labāku nākotni, uz pestīšanu no smagās, pelēkās, rūgtās tagadnes.