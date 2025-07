Pirmās formulas (F-1) komanda "Red Bull" no amata negaidīti atbrīvojusi vienības vadītāju Kristianu Horneru, kurš šos pienākumus pildīja divdesmit gadus. Piecdesmit vienu gadu vecais Horners tika uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām amatpersonām F-1 sacensību seriālā. Viņa vadībā "Red Bull" komanda sešas reizes izcīnīja Konstruktoru kausu, bet Sebastjans Fetels un Makss Verstapens katrs pa četrām reizēm, turklāt pēc kārtas, kļuva par pasaules čempiona titula ieguvējiem. Horners tika uzskatīts par "Red Bull" komandas sirdi un dvēseli.

Melni padebeši virs Hornera galvas savilkās jau pērn, kad kāda komandas darbiniece apsūdzēja viņu seksuālās uzmākšanās lietā. Horners tika vainots nepiedienīgā saziņā, sūtot neķītrus ziņojumus, kā arī varas pozīciju izmantošanā. Hornera sieva cita starpā ir savulaik slavenās "Spice Girls" mūzikas grupas dalībniece Geri Helivela. "Red Bull" nolīga neatkarīgu juridisku kompāniju, kas veica izmeklēšanu, pēc tās beigām komanda paziņoja, ka Horners netiks sodīts. Dienu vēlāk medijiem tika noplūdināta Hornera sarakste ar minēto darbinieci. Vēlāk gan tika paziņots, ka sarakste nav autentiska un lielākā daļa tajā esot safabricēta.

Lai gan "Red Bull" neatklāja atlaišanas iemeslus, viens no tiem ir arī pēdējā laika saspringtās attiecības starp Horneru un Maksu Verstapenu un jo īpaši pilota tēvu Josu Verstapenu, kurš publiski pieprasīja Hornera atlaišanu. Verstapena seniora uzskatā Horners graujot komandu no iekšienes. Jau kopš pagājušās sezonas otrās puses "Red Bull" un Verstapena sniegumā ir krīze. Pērn vēl izdevās nosargāt čempiona titulu, bet šogad tas diezin vai būs iespējams, jo Verstapens šobrīd, kad sezona ir pusdistancē, kopvērtējumā atrodas trešajā vietā, kamēr par čempiona titulu cīnās abi "McLaren" braucēji Oskars Piastri un Lando Noriss. Verstapens no pirmajā vietā esošā Piastri atpaliek jau par 69 punktiem, bet Konstruktoru kausā "Red Bull" ir ne tikai aiz "McLaren", bet arī "Ferrari" un "Mercedes" komandām. Maksam Verstapenam līgums ar "Red Bull" ir līdz 2028. gada sezonas beigām, taču viņu lenc "Mercedes".