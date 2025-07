Dziedātāja un multiinstrumentāliste Una Daniela izdod dziesmu un aicina uz tuvojošajiem vasaras koncertiem. Mūziķe šobrīd aktīvi strādā pie savas oriģinālmūzikas radīšanas un izdošanas, kā arī gatavojas vasaras koncertiem kopā ar mūziķi Jāni Šipkēvicu.

Lai arī dziesmas nosaukums sevī ietver viegluma un cerības noskaņu, tās stāsts ir dziļu pārdomu pilns. Par to smaidu, ko uzliekam sev kā masku uz sejas brīžos, kad patiesībā iekšā viss brūk un gruzd. Par atkārtojošu paternu, kurā atkal un atkal atgriežamies, netiekot no tā ārā. Kā nebeidzams aplis un pazīstams ceļš, kurā jau reiz ir būts, taču gribas doties tālāk, bet nesanāk. Iespējams kādreiz sevi apslāpējam un nepasakam tuviem cilvēkiem, ko patiesībā domājam un kā jūtamies, tā nodarot pāri paši sev. Uzliekam šo smaida masku, lai būtu patīkamāki citiem, jo tā ir vieglāk. Kā dziesmā minēts:

"Es smaidu tev, kaut iekšā viss man sāp, es esmu šeit, kaut manis tur vairs nav".

Pati māksliniece saka: "Katrs vārds un melodija, ko rakstu, nāk no tā, ko pati esmu pieredzējusi. Mana lielākā vēlme, radot mūziku, ir dalīties ar to, ko esmu izjutusi, sapratusi, pārdzīvojusi un iemācījusies laika gaitā. Mūzika ir mans veids, kā runāt par to, kas man ir patiesi svarīgs, katrā manis radītajā dziesmā ir liela daļa no manis. Skaistākie brīži ir tad, kad pēc koncerta pienāk klāt atbalstītāji un pastāsta par to, kā viņi šo dziesmas stāstu ir sajutuši kā savējo. Tā ir vispatiesākā un tuvākā saikne starp mani un klausītājiem".

Dziesmas ierakstā piedalījies Unas oriģinālmūzikas sastāvs, kurā spēlē Matīss Žilinskis (taustiņi), Toms Kursītis (bass) un Artūrs Strautmanis (bungas). Dziesmas producents ir Rūdolfs Ozols, un skaņas masteru veicis Gatis Zaķis. Ieraksts norisinājies Red Room Studio.

Dziedātājas oriģinālmūzika ietērpjas ļoti dažādos skanējumos un formās, sākot no 80. gadu elektronizētas nokrāsas popmūzikas balādēm, līdz pat mūsdienīgi alternatīvai pop mūzikai. Katra dziesma ir Unas personisks stāsts par pieredzēto un izdzīvoto. Mūziķe pēdējo gadu laikā aktīvi sadarbojusies ar dažādiem māksliniekiem: Jāni Šipkēvicu, grupu "Prāta vētra", "Instrumenti", "Astro'n'out", ukraiņu dziedātāju Veru Brežņevu un citiem.

Unu Danielu un Shipsea šovasar varēs dzirdēt vairākos koncertos:

6. augustā Turkalnē, Ogres novadā, "Mēnesnīcas" pasākumu ciklā būs iespēja dzirdēt Unas Danielas oriģinālmūzikas koncertu.

Vasaras gaitā Unu Danielu kopā ar Jāni Šipkēvicu jeb Shipsea varēs dzirdēt arī citos koncertos:

4. jūlijā – Jūrmalā, Raiņa sētā

19. jūlijā – Ādažos

20. jūlijā – pie Kāla ezera

1. augustā – Bauskā

Jau rudenī gaidāms Unas Danielas un Shipsea muzikālais kopdarbs.

