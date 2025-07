Krievijā Putina valdīšanas gados Staļinam atklāti aptuveni 100 pieminekļi.

Reklāma

Trīs vien šā gada maijā. Daži no tiem guvuši preses nopēlumu par māksliniecisko izpildījumu. Viena pieminekļa lieta pat nonākusi tiesā. Pie atbildības tiek saukts gubernators – ne jau par to, ka pagājušā gada nogalē atklājis pieminekli Josifam Staļinam, bet gan par to, ka nepareizi noslēdzis līgumu par pieminekļa būvi. Cik var noprast, ļāvis labi nopelnīt darba veicējam.

Sākšu ar Maskavas metro, kas, vēl Staļinam dzīvam esot, izcēlās ar staciju nosaukumiem, kuros bija iepīts "tautu tēva" vārds, uzstādītas skulptūras vai attēloti citāti. Tā no 12 metropolitēna stacijām tobrīd 10 bija saistītas ar Staļina vārda pieminēšanu. Tiesa, tas viss pazuda līdz 60. gadu beigām, kad PSKP vadonis Ņikita Hruščovs savu priekšgājēju bija atmaskojis viņa pastrādātajās ļaundarībās.

Patiešām, var apbrīnot metropolitēna vadību, kas slavina Staļinu, zinot to, ka 750 metro būvētāji tika represēti. No viņiem 140 tika nošauti, tai skaitā pirmais metropolitēna priekšnieks Petrikovskijs. Neviena metro stacijas siena par šiem upuriem gan neatgādina. Pirmie centieni celt godā bendes piemiņu bija 2009. gadā, sagaidot metro 75. gadskārtu. "Kurskas" virszemes stacijā tika atjaunots uzraksts ar rindu no PSRS himnas otrā panta: "Mūs uzaudzināja Staļins būt uzticīgiem tautai." Tiesa, 1961. gadā no himnas šie vārdi tika svītroti. Šajā restaurācijas reizē izpalika Staļina skulptūra. Tā esot gājusi zudībā. Toreiz vēl Putins nebija nolikvidējis biedrību "Memoriāls". Tā par metropolitēna izdarībām bija nemierā un rakstīja, ka iestājies lienošā staļinisma periods.

Šī gada 15. maijā metro vadība maskaviešus mazliet pārsteidza nesagatavotus. Jau martā "Taganskas" stacijas pāreja tika norobežota ar aizslietņiem. Vadība vēstīja, ka notiek rekonstrukcijas darbi. Kad aizslietņus noņēma, tad pavērās milzu bareljefs ar centrā esošo Staļina tēlu, kurš vismaz divas reizes lielāks par dzīvo vadoni. Metropolitēna vadība maskaviešiem skaidroja, ka tā ir dāvana pazemes dzelzceļa 90 gadu jubilejā.

Krievijas kompartijas vadītājs Genādijs Zjuganovs ar svītu zem tirāna tēla nolika vainagu, paziņodams, ka vēsturiskais taisnīgums uzvarējis.

Tiesa, nesnauda arī politiski represētie, kuri bija darbojušies slēpti. Vienīgi piestiprinātās lentes ar uzrakstiem par tirāna lomu masu represijās liecināja par iespējamiem rotātājiem.

Nākamajā dienā nezināmi aktīvisti tieši uz panno novietoja plakātus ar Putina un Medvedeva krietni seniem izteicieniem par staļinisma represijām. Liberālā partija "Jabloko" izsludināja parakstu vākšanu pret atklāto bareljefu. Mēneša laikā izdevās savākt nepilnus divus tūkstošus parakstu. Bijusī Puškina muzeja vadītāja Jeļizabeta Lihačeva darbu nosauc par "haltūru". Kā vēlāk noskaidrojās, restauratora vārds anonīms. Dažs saka, ka to darinājis kāds students, izmantojot 3D printeri.

Kā izrādās, arī Maskavas domes deputāti nav bijuši vienisprātis par panno likteni. Četras dienas pirms restaurācijas darba atklāšanas mērijas deputāti bija pulcējušies uz sēdi. Aleksandrs Davankovs no apvienības "Jaunie ļaudis" kritizēja ideju. Viņaprāt, Staļina tēls būs strīdīgs. Vieniem tas ir "uzvaras simbols", citiem represiju, baiļu, salauzto mūžu simbols. Viņš rosināja deputātus jautājumu izlemt balsojot, bet rezultāts bija skaidrs.