Rīgas Centrālajā stacijā pirmdien, 14.jūlijā, sāksies pagaidu paaugstināto platformu izbūve, un būvdarbu laikā tiks daļēji slēgti atsevišķu platformu posmi un mainītas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai paredzētās vietas, informēja VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pārstāvji.

Reklāma

No 14. jūlija, kad sāksies Rīgas Centrālās stacijas pagaidu paaugstināto platformu izbūves pirmais posms, ir noteiktas vairākas izmaiņas.

Tostarp daļēji tiks slēgta 1. pasažieru platforma. Vilcieni, kas parasti atiet un pienāk pie 12. ceļa, piestās 1. platformas posmā pie Dzirnavu ielas. Savukārt vilcieni, kas atiet un pienāk pie 11. ceļa, piestās pie platformas 1.P (dienesta platforma).

Tāpat daļēji tiks slēgta 3. pasažieru platforma, un tās posms pie Dzirnavu ielas nebūs pieejams. Vilcieni, kas atiet un pienāk pie 3. un 4. ceļa, piestās 3. platformas atvērtajā posmā, kas atrodas tuvāk pie Stacijas ēkas.

Dodoties uz 3. platformu no Stacijas ēkas, pasažieri, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot A un C tuneli. Nokļūšanai uz 3. platformu no Dzirnavu ielas puses, LDz aicina pa gājēju pāreju doties uz 2. vai 4. platformu un izmantot apvedceļu caur stacijas ēkas A tuneli.

Lai nodrošinātu vienlīmeņa iekāpšanu jaunajos elektrovilcienos, LDz līdz šī gada beigām kopumā 16 stacijās un pieturas punktos izbūvēs pagaidu paaugstinātās pasažieru platformas.

Pagaidu risinājumi ir nepieciešami stacijās, kuru modernizācija ir paredzēta "Rail Baltica" projektā, jo projekta ieviešana kavējas. Tās ir deviņas stacijas - Rīgas Centrālā stacija, Torņakalns, Zasulauks, Depo, Vagonu parks, Jāņavārti, Daugmale, Salaspils un Saulkalne.

Risinājumi ērtākai iekāpšanai vilcienā ir nepieciešami vēl sešās stacijās - Rumbula, Dārziņi, Cena, Inčupe, Kūdra un Kaibala. Šīs stacijas netika iekļautas peronu modernizācijas projektā, jo tās bija plānots slēgt nelielās pasažieru plūsmas dēļ.

Tāpat pagaidu platformas nepieciešamas Valmieras dzelzceļa stacijā, lai nodrošinātu viena līmeņa iekāpšanu Igaunijas dzelzceļa pārvadātāja "Elron" pasažieriem, kad tiks sākti reisi starp Tartu un Rīgu.

LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, pēc auditētiem datiem, bija 233,738 miljoni eiro, kas ir par 11,3% mazāk nekā 2023. gadā, savukārt koncerna zaudējumi pieauga daudzkārtīgi - līdz 39,438 miljoniem eiro.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums.

Aptauja Vai Latvijai un Baltijai ir nepieciešams "Rail Baltica"? Jā Būtu labi, bet par saprātīgu summu Nē Grūti pateikt Apskatīt rezultātus