Garš un zigzagiem līkumots ir ekonomikas zinātņu doktora Vjačeslava Dombrovska politiskās attīstības ceļš. Kopā ar Valdi Zatleru bijis Reformu partijas dibinātājos, vēlāk pieslēdzies "Vienotībai", tad kandidējis par premjerministru no "Saskaņas" rindām, mēģinājis veidot savu "Republikas" partiju un tagad ir "Latvijas attīstībai" biedrs. Divkārt ministrējis – Ekonomikas un Izglītības ministriju.

Neraugoties uz politiskām pārvērtībām, Dombrovskis ir atzīta autoritāte saimniecības lietās, aicināts konsultēt valdības ārvalstīs (Kirgizstānā, Butānā, Ziemeļmaķedonijā). Šoreiz lūdzu Vjačeslavu uz sarunu, lai vērtētu valdošās koalīcijas plānus taupības, ekonomiskajās, inflācijas ierobežošanas un birokrātijas apkarošanas novitātēs. Runājām arī par "krievu jautājumu".

Kādēļ vajadzēja pamest "Vienotību" – jūs tagad būtu vadījis valsti kopā ar "Zatlera meitenēm"!

V. Dombrovskis: Biju pēdējais Reformu partijas priekšsēdētājs, kuru biedri ievēlēja pēc solījuma – ja balsosiet par mani, pievienošu partiju "Vienotībai". Tā arī godprātīgi centos iekļauties. Taču vēlāk izrādījās, ka neesmu "Vienotībai" vajadzīgs, teiksim tā, to bija grūti nenolasīt, līdz pat partijas spices piedāvājumam pieņemt labi apmaksātu darba vietu, pārstāvot kādu valsts iestādi ASV. Otrs iemesls – es biju gājis politikā ar galveno uzdevumu – panākt daudz ambiciozāku valsts ekonomisko attīstību. Un vairāku gadu laikā esmu secinājis, ka valdošo, virzošo spēku "Vienotību" tas īsti neinteresē. Piemēram, kad nolēmu veidot domnīcu "Certus" ar ABLV bankas atbalstu, mērķis bija partnerībā ar privāto sektoru radīt Latvijas attīstības stratēģiju. Tas bija domāts tieši "Vienotībai". Pēc pāris gadiem ar lielu pārsteigumu secināju, ka manos darbos ieinteresētāki ir ZZS, nevis vienotībnieki. Bet bija vēl viens iemesls, par kuru līdz šim publiski neesmu stāstījis. 2014. gada Saeimas vēlēšanās biju viens no dažiem kandidātiem, kuri dabūja negatīvas publicitātes kampaņu. Zemgales apgabala, kur es kandidēju, vēlētāji atrada pastkastēs avīzīti uz četrām lapām, kura bija veltīta tikai un vienīgi Vjačeslavam Dombrovskim ar virsrakstu "Kremļa aģents" un tā tālāk. Tik nopietnai investīcijai vajadzēja mani politiski piebeigt, taču tiku atmests vien no trešās vietas uz ceturto sarakstā. Pēc mana iesnieguma notika izmeklēšana, kura gan tika izbeigta, taču pēc kāda laika biju informēts par atklāto. Izrādījās, avīzes izdošanu organizēja viens "Vienotības" grupējums, bet grūti iedomāties, ka bez partijas vadības ziņas.