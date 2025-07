Zorģu bibliotēka ir viena no Latvijas mazajām Gaismas pilīm – tituls, kas iegūts, pateicoties bijušās Zorģu bibliotekāres Ainas Ezergailes entuziasmam un darba mīlestībai. "Viņas cilvēkmīlestība un aizrautība spējusi pacelt šo vietu, un nu milzīgs izaicinājums sekot viņas darba pēdās, pārņemot iesākto un gadiem veidoto. Priecē, ka šo profesiju caurvij radošums, inteliģence, kopības un ģimeniskuma sajūta, veidojot un uzturot savu kopienas sirdi bibliotēkā. Bibliotēkai ir 187 aktīvo lietotāju, un tādu mīlestību no kopienas ļaudīm, lasītājiem un bibliotēkas apmeklētājiem kā Zorģos neesmu izjutusi nekur." Dace cenšoties izcelt un parādīt bibliotēkā vietējo cilvēku veikumu – vai tā būtu adījumu izstāde, vietējo amatieru gleznas, gardie pašceptie pīrāgi un cepumi vai pasākumu, piemēram, ielīgošanas svētku, vadīšana un muzikālā uzstāšanās. Tāpat bibliotēkā aktīvi notiekot gleznošanas nodarbības, kas saliedējot kopīgiem mērķiem, un nereti to laikā dzimstot jaunas un radošas idejas.