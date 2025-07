Aizvadītajā nedēļā liela daļa Latvijas iedzīvotāju pirmo reizi saskārās ar tā saukto šūnu apraidi. Latvijā tā ieviesta no 1. jūlija, bet pirmo reizi tika izmantota 10. jūlijā, brīdinot par atsevišķos valsts rajonos tovakar gaidāmo vētru. Tomēr ne visi paredzētos paziņojumus saņēma, radušās arī citas neskaidrības.

Šūnu apraide mobilajos telefonos (un, izrādās, ne tikai) tiek raksturota kā mūsdienīgs risinājums sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās. To paredzēts izmantot, lai nekavējoties brīdinātu konkrētā teritorijā esošos iedzīvotājus par potenciāliem apdraudējumiem, piemēram: bīstamiem laika apstākļiem, plūdiem, ķīmisku vielu noplūdēm, bīstamām personām, pazudušiem bērniem u. c. gadījumiem.

Šūnu apraide paredz šādus agrīnās brīdināšanas paziņojumu veidus: sarkanais brīdinājums (angļu valodā – "Presidential Alert"), oranžais brīdinājums ("Extreme Alert"), dzeltenais brīdinājums ("Severe Alert"), bērna pazušanas brīdinājums ("Missing Child Alert"), apdraudējuma beigas ("End of Threat Alert"), mācību brīdinājums ("Exercise Alert"). Šūnu apraides paziņojumi nav SMS ziņas. Mobilajos telefonos agrīnās brīdināšanas paziņojumus rāda speciālā formātā ar atšķirīgu skaņas signālu, tos nevar modificēt vai pārsūtīt citiem tālruņiem. Šie paziņojumi atšķiras no ierastajām īsziņām, e-pastiem un sociālo tīklu ziņām, jo tie ir iebūvēti kā atsevišķa funkcionalitāte. Šūnu apraide darbojas līdzīgi kā radio – tā nenodrošina atgriezenisko saiti no saņēmēja un netraucē ierasto saziņu. Paziņojumi ir bez maksas, tiem nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās vai abonēšana. Paziņojums tiek saņemts, ja mobilais tālrunis atrodas konkrētā mobilo sakaru torņa uztveršanas zonā neatkarīgi no abonēšanas, tostarp ja cilvēks Latvijā viesojas kā tūrists. Šūnu apraides paziņojumus varēs saņemt arī podziņtelefonos, bet tikai tad, ja ražotājs paredzējis tādu funkcionalitāti.

Brīdinājuma paziņojumi tiks izplatīti latviešu valodā, un atsevišķos gadījumos tiem var tikt pievienots arī tulkojums angļu valodā. Paziņojumu saņemšanu un attēlojumu viedtālruņos nodrošina attiecīgās operētājsistēmas izstrādātāji. Tālruņu lietotājiem jāņem vērā, ka "Android" ierīcēs paziņojumu nosaukumi būs redzami latviešu valodā tikai tad, ja ierīcei ir pieejama un aktivizēta latviešu valodas lietotāja saskarne. "Apple" ierīcēs šobrīd pilnvērtīga latviešu valodas saskarne nav pieejama, tāpēc paziņojumu nosaukumi būs redzami angļu vai lietotāja izvēlētajā valodā. Iedzīvotāji tiek aicināti regulāri atjaunināt sava tālruņa operētājsistēmu, lai nodrošinātu korektu un savlaicīgu šūnu apraides paziņojumu saņemšanu.

Jāpārbauda tālruņa iestatījumi

Tiktāl informācija, ko atbildīgie dienesti, citas iestādes un mediji izplatīja jau mēneša sākumā, bet jau pagājušajā ceturtdienā, 10. jūlijā, kad atsevišķos rajonos bija vētras draudi, varējām redzēt, kā sistēma strādā. Sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, tās priekšnieku Āri Dzērvānu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļu atbildēsim uz jautājumiem, kas radās Latvijas ļaudīm.

Kāpēc šūnu apraides paziņojums netika saņemts uz visiem tālruņiem vai tika saņemts ar kavēšanos, savukārt uz citiem tālruņiem šūnu apraides paziņojums atnāca vairākkārtīgi?

Paziņojuma saņemšanu un attēlošanu tālruņos pamatā nodrošina atbilstošās operētājsistēmas izstrādātājs. Viedtālruņiem, kuru ražotājs ir paredzējis šūnu apraides funkcionalitāti, obligāti ir jābūt uzstādītiem jaunākajiem atjauninājumiem. Paziņojuma nesaņemšana ceturtdienas vakarā, visticamāk, bija saistīta ar to, ka telefonam nebija veikts jaunākais atjauninājums. Šūnu apraide darbojas līdzīgi kā radio. Paziņojums tiek saņemts, ja mobilais tālrunis atrodas konkrētā mobilo sakaru torņa uztveršanas zonā, tostarp arī tālruņi, kuriem nav ievietota SIM karte. Savukārt paziņojumu atkārtota saņemšana, visticamāk, norāda uz to, ka ir jāveic izmaiņas tālruņa iestatījumos par ārkārtas paziņojumu saņemšanas biežumu. Šūnu apraides sistēma ļauj nosūtīt paziņojumus konkrētam apdraudētam apgabalam, tāpēc ceturtdienas paziņojumu saņēma tikai tie iedzīvotāji, kas atradās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) noteiktajā oranžā brīdinājuma teritorijā – Rīgā, Jūrmalā un Latvijas dienvidu daļā.

"Ceturtdienas pieredze rāda, ka ne visas mobilo sakaru bāzes stacijas nostrādāja, jo bija gadījumi, kad viens cilvēks paziņojumu saņēma, bet līdzās stāvošs cilvēks, kam ir cits mobilo sakaru operators, paziņojumu nesaņēma. Šobrīd kopā ar operatoriem strādājam, lai saprastu, kur ir problēma," saka Ā. Dzērvāns.