Finanšu ministrs Arvils Ašeradens ("JV") ceturtdien "Apvienotā saraksta" ("AS") Saeimas frakcijas deputātiem esot apliecinājis, ka šobrīd neesot plāna kotācijai biržā virzīt valsts kapitālsabiedrības AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" (LVM), pēc frakcijas tikšanās ar ministru žurnālistiem apgalvoja "AS" Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.

Ašeradens kā vienus no potenciālajiem tuvākajiem kandidātiem uz biržu piesauca Rīgas pašvaldības uzņēmumus "Rīgas ūdens" un "Rīgas namu pārvaldnieks". Par šiem uzņēmumiem gan nelemj valdība, bet gan Rīgas dome, kur valdošajā koalīcijā ir arī "Apvienotais saraksts".

Tavars piebilda, ka frakcijai esot svarīgi, lai pēc kotācijas biržā neviens tarifs rīdziniekiem nekļūtu dārgāks. "Ja būs atbilde uz šādiem jautājumiem, kas ir svarīgi iedzīvotājiem, un kopumā iedzīvotājiem no šāda procesa kļūtu labāk, tad mēs nekādā gadījumā neliktu šķēršļus, bet, kamēr šādas skaidras un viennozīmīgas atbildes nav (..), tad tā būs pilnīgi cita situācija," klāstīja politiķis.