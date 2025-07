Kādas emocijas jums rada uzstāšanās dziesmu un deju svētkos? Kā jūs, spēlējot teātri, papildināt svētku burvību?" To vaicāju amatieru teātru brīvdabas izrāžu dalībniekiem.

Elvita Maskalāne, Rīgas Skolēnu pils kustību teātra vadītāja: "Šodien uzstāsimies ar izrādi "Šmule-Mule", kas ir Lienes Stepenas viedota izrāde par meiteni, kurai nepatika mazgāties. Deju svētki man nav sveša lieta, jo pati pārstāvu arī dejotājus, bet ar teātri šeit esmu pirmo reizi. Tūdaļ ir jāuzstājas, pēc tam jāskrien pusdienās, tad atkajābrauc atpakaļ uz Vērmanes dārzu un jāspēlē cita izrāde. Šīs dienas ir vāveres ritenī! Arī liela daļa bērnu kā spēlē teātri, tā arī dejo, domāju, ka viņiem šis ir izaicinoši, jo jāplāno, kur un kad jābūt."

Paula, Praulienas pamatskolas skolēnu teātra "Burvis" dalībniece: "Es izrādē spēlēju Vāvēri. Man patīk tas, ka mans tērps ir ļoti izteiksmīgs un cilvēki uzreiz var pateikt, kādu lomu es spēlēju. Bieži vien pirms uzstāšanās mani pārņem lampu drudzis, kad ieraugu, cik daudz skatītāju ir sanākuši. Jocīgākais ir tas, ka man šajos uztraukuma brīžos nāk smiekli, bet nedrīkst taču! Izrādē ir moments, kurā man uz skatuves jākrīt zemē. Vienmēr ļoti priecājos dzirdēt, ka skatītāji smejas. Arī man šī ir pirmā reize dziesmu svētkos. Ir nedaudz bailīgi, jo šis ir kas nezināms, bet ir aizraujoši. Noteikti gribu braukt vēlreiz.

Mārcis, Praulienas pamatskolas skolēnu teātra "Burvis" dalībnieks: "Dziesmu svētkos ar teātri uzstājamies pirmo reizi. Ir bailīgi, jo esam uzmanības centrā, tik daudz skatītāju acu priekšā, un – ko darīt, ja aizmirsīsies teksts! Mūsu izrāde ir par draudzību. Galvenajā lomā ir mušmire, kura māca vāverei, gliemezim un pārējiem savā starpā draudzēties. Mūsu izrādē īpašas ir dekorācijas, jo tās veidojām mēs paši. Enerģijas netrūkst, jo radot tā neapsīkst, bet vairojas!"

Gerda Griezene, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studija "Spogulis" dalībniece:

"Šajā teātru festivālā spēlēju vienu izrādi – Imanta Ziedoņa "Uzpasaku". Tā ir īsa apjoma, bērnu izrāde, kurā ir ļoti daudz zemtekstu. Kā zināms, arī pats Imants Ziedonis ir ļoti divdomīgs autors. Ikkatrā vārdā, ikkatrā tekstā atrodama kāda dziļāka doma, kur smelties iedvesmu var arī bērni, ne tikai pieaugušie. Tāpēc šī izrāde uzrunā ļoti plašu auditoriju. Šogad dziesmu un deju svētkos esmu pirmo reizi. Es labprāt būtu dziedājusi, dejojusi un darījusi visu iespējamo, ko piedāvā šie svētki, bet šogad beidzu 9. klasi un eksāmeni bija jāliek kā prioritāte. Bet esmu ļoti lepna šeit būt ar savu teātri "Spogulis" un pārstāvēt skolu!"

Jasmīna Petra Puriņa un Patrīcija Krūmkalna, Jelgavas Spīdolas vidusskolas teātris "Spīdolēni" dalībnieces: "Šodien uzstājāmies ar Elzas Vildaus izrādi "Mūsu mīlestība". Izrāde mums ļoti patīk, jo tā daudziem nav zināma un mūsu režisore Alīna Bartkeviča to ir brīnišķīgi izveidojusi. Jāatzīst, ka mūsu spēlētajām izrādēm vienmēr ir ļoti interesantas un aktuālas tēmas. Šī izrāde ir par mīlestību – kā partnerattiecībās, tā draudzībā. Un, šķiet, tas, ka šodien līst lietus, pat radīja tādu kā apcerīgu noskaņojumu, kas savijās kopā ar izrādes tematiku. Bijām pārsteigtas, ka publika nenobijās no lietus un bija diezgan daudz, ņemot vērā, ka daudziem šī ir darba diena. Dziesmu svētkos esam pirmo reizi. Jūtamies ļoti patriotiski un esam pagodinātas būt daļa no šiem svētkiem."

