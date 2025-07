Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir noslēgušies, taču atskaņas joprojām jūtamas arī ārpus kultūras jomas. Šoreiz uzmanības centrā nonākusi kopbraukšanas platforma “Bolt”, kuras pakalpojumu cenas svētku laikā Rīgā ievērojami pieauga. Daži pasažieri sūdzējušies, ka braucienu izmaksas pieaugušas pat līdz trīsarpus reizēm. Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija šo situāciju raksturo kā negodīgu komercpraksi un iesniegusi ziņojumus izvērtēšanai tiesībsargājošām iestādēm, vēsta 360TV Ziņas.

Braucieni ar automašīnām, kas aprīkotas ar baltajām numura zīmēm, saskaņā ar likumu netiek uzskatīti par taksometriem, līdz ar to tiem neattiecas noteiktais tarifu regulējums. Kā skaidro Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks, likumdošana šādu cenu pieaugumu neaizliedz – tarifi var mainīties atbilstoši algoritmam, kuru nosaka pats uzņēmums. Viņš norāda, ka šobrīd nav noteiktu griestu, līdz ar to brauciena maksa var pieaugt jebkurā apjomā, ja pieprasījums to nosaka.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vērš uzmanību uz to, ka šādos gadījumos izšķirošais ir tas, vai patērētājam pirms brauciena tiek sniegta skaidra informācija par maksu. Ja tā tiek norādīta godprātīgi, lietotājam ir iespēja izvēlēties – izmantot šo pakalpojumu vai meklēt citu alternatīvu.

Kopbraukšanas platformas cenu dinamika lielu pasākumu laikā raisa diskusijas jau vairākkārt. Nozare turpina uzsvērt nepieciešamību pārskatīt regulējumu attiecībā uz pārvadātājiem, kas darbojas ārpus klasiskā taksometru pakalpojumu ietvara.

