"Latvijas Avīzē" publicētajā rakstā "Tarifs sadārdzināts nepamatoti" (11.07.2025.) autors Māris Niklass izsaka apgalvojumus, kas sabiedrībai sniedz nepareizu un patiesībai neatbilstošu priekšstatu par centralizētās siltumapgādes darbību Rīgā un AS "Rīgas siltums" valdes un padomes darbībām.

Rakstā minēts: "Šajā gadā "Rīgas siltums" strādājis ar 29 miljonu eiro zaudējumu. Tā turpinot, uzņēmums bankrotēs."

Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. Ar AS "Rīgas siltums" finanšu pārskatiem var iepazīties uzņēmuma mājaslapā. Uzņēmuma finanšu gads sākas 1. oktobrī, tādējādi šobrīd esam publicējuši pirmā pusgada datus. Uzņēmums strādā ar peļņu, kas finanšu gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 22 miljonus eiro (pretēji norādītiem 29 miljoniem zaudējumu). Tādējādi uzņēmuma finanšu situācija ir pilnībā stabila.

Rakstā minēts: "Rīgas dome neko nav darījusi, lai šo blakusproduktu, kas krietni lētāks par privātajās šķeldas katlumājās saražoto un patlaban izkūp gaisā, pieslēgtu siltumtīkliem."

Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. AS "Latvenergo" siltumenerģiju ražo divos veidos – ar dabasgāzi apkurināmos ūdens sildkatlos un koģenerācijas stacijās TEC-1 un TEC-2, kuras paredzētas vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Abos tehnoloģiskajos procesos saražotā siltumenerģija jau gadiem tiek nodota Rīgas siltumtīklā, tostarp iepriekšējā apkures sezonā. Jāņem vērā, ka Rīgas siltumtīkls var paņemt tikai tik daudz siltumenerģijas, cik nosaka nepieciešamā jauda Rīgas patēriņā. Dienās, kad AS "Latvenergo" koģenerācijas stacijas ražo elektroenerģiju, saražotās siltumenerģijas apjoms var būt lielāks, nekā Rīgai nepieciešams.

Rakstā minēts: "Tā vietā ieviests tā saucamais falšais nedēļas siltums, kur visi privātie siltuma ražotāji savu produktu pārdod par 76,7 EUR/MWh, kaut realitātē tirgus cena bija no 19 līdz 43 EUR/MWh." Un tālāk: "Uzņēmuma padome un valde neko nav darījušas, lai ieviestu pilnvērtīgu tā saucamo dienas tirgu un pieņemtu lēto siltumu no Rīgas TEC."

Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. Ņemot vērā elektroenerģijas tirgus specifiku, saskaņā ar kuru lēmumi par elektroenerģijas ražošanu TEC-1 un TEC-2 tiek pieņemti, vadoties no elektrības cenas biržā nākamajā dienā, AS "Rīgas siltums" jau 2024. gada rudenī ir pielāgojis Daugavas labā krasta siltumenerģijas iepirkuma modeli ikdienas tirgum. Jau pagājušā apkures sezonā lielākā daļa siltumenerģijas (60%) iepirkta ikdienas tirgū. Šobrīd izveidotais tirgus modelis ir jauns, tomēr sevi jau pierādījis. Tas nodrošina spēcīgu konkurenci starp ražotājiem vasaras sezonā, kurā visa siltumenerģija tiek iepirkta pēc dienas tirgus modeļa, kā arī labi strādā apkures sezonas laikā dienās, kad tirgū piedalās AS "Latvenergo" ar savu atlikuma siltumenerģiju (pēc pagājušās apkures sezonas datiem – 50% dienu). Tas ir ļāvis ietaupīt vairāk nekā 10 miljonus eiro siltumenerģijas izmaksās. Vienlaikus vēl ir iespējami uzlabojumi šai modelī dienās, kad konkurence nav pilnvērtīga, un pie šiem risinājumiem uzņēmums šobrīd strādā, lai pilnveidotu tirgu pirms nākamās apkures sezonas.

Rakstā minēts: "Savulaik "RS" vadība izveidoja un finansēja privātu SIA "Siltuma birža", kura kā privāts starpnieks iekasē komisijas naudu par katru MWh."

Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. AS "Rīgas siltums" vadība nav veidojusi un nav finansējusi rakstā minētās SIA "Siltuma birža" izveidi, kā arī uzņēmuma vadībai nav informācijas par šādas SIA eksistenci. AS "Rīgas siltums" iepērk energoresursus divās biržās – BALTPOOL (www.baltpool.eu) un tirdzniecības platformā "BioEx" (www.bioex.lv). Platformā "BioEx" tiek pirkta arī siltumenerģija. Ne AS "Rīgas siltums", ne tās vadība nav piedalījusies šo uzņēmumu dibināšanā vai finansēšanā, kā arī nemaksā šiem uzņēmumiem komisijas naudas par iepirkto siltumenerģiju no komersantiem.

Rakstā minēts: "Izrādās, viens "RS" padomes loceklis ir arī vienas privātās katlumājas īpašnieks."

Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. AS "Rīgas siltums" iepērk siltumenerģiju no pieciem neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem Daugavas labajā krastā. Neviens no AS "Rīgas siltums" padomes locekļiem nav īpašnieks, labuma guvējs vai kādā citā veidā saistīts ar kādu no šiem uzņēmumiem.