Lietuvā ceturtdien tika konstatēts gaisa telpas pārkāpums no Baltkrievijas, kā rezultātā patvertnēs nogādāti Seima spīkers Sauļus Skvernelis un premjerministrs Gintauts Palucks.

Sākumā izplatījās pieņēmumi, ka gaisa telpu pārkāpis drons "Shahed", ko Krievija izmanto karā pret Ukrainu, taču vēlāk Lietuvas Valsts robežsardzes dienests paziņoja, ka robežsargi Viļņas rajonā fiksējuši no Baltkrievijas ielidojušu pašizgatavotu lidaparātu, kas atgādinājis lidmašīnu. Pēc robežas šķērsošanas tas nogāzies Lietuvas teritorijā. Lidaparāts nokritis netālu no slēgtā Šumskas robežkontroles punkta, aptuveni kilometru no robežas. Pēc provizoriskām ziņām, tas ir izgatavots no saplākšņa un putuplasta un, visticamāk, nav pārvadājis nekādu kravu. Aizsardzības ministre Dovile Šakaliene ziņu aģentūrai ELTA teica, ka pagaidām nekas neliecina par to, ka lidaparāts būtu tīši raidīts uz Lietuvas teritoriju.

Ministre arī uzsvēra, ka objekts nav radījis draudus iedzīvotāju drošībai. Viņa piebilda, ka turpinās izmeklēšana, lai noskaidrotu, kas tas ir par lidaparātu un kas to izgatavojis. Savukārt Lietuvas Bruņoto spēku preses sekretārs majors Gintauts Cjunis žurnālistiem teica, ka viena no iespējamākajām versijām ir, ka tas ir lidojošs mērķis, kas izmantots šaušanas mācībās.