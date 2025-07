Šajā nedēļas nogalē, 18. un 19. jūlijā, Saulkrastu brīvdabas estrādē norisināsies XXVII "Saulkrasti Jazz 2025" festivāls, ko šogad papildina arī vairāki bezmaksas koncerti.

Senākais džeza festivāls Latvijā – "Saulkrasti Jazz" – jau 27. gadu vienkopus pulcē džeza mūziķus un mūzikas baudītājus no visas Latvijas. Festivāla centrālais notikums ir divu vakaru koncertprogramma, kurā šogad uzstāsies gan Latvijas un kaimiņvalstu džeza mākslinieki, gan starptautiskas zvaigznes no ASV un Āfrikas.

18. jūlijā uz Saulkrastu brīvdabas estrādes skatuves kāps meistarklašu pasniedzēji: Evilena Protektore, Anna Vibe, Artūrs Sebris, Pēteris Liepiņš, Mareks Logins, kā arī "PAN Big Band" (Lietuva) ar vokālisti Kristīnu Jatautaiti. Vakaru noslēgs Martha High & "The Soul Cookers" (ASV) – soulmūzikas leģenda un Džeimsa Brauna ilggadējā vokāliste. Martha High neapšaubāmi ieņem nozīmīgu vietu soulmūzikas vēsturē, viņa bija kopā ar Džeimsu Braunu arī koncertā Bostonas dārzā 1968. gada aprīlī naktī pēc Mārtina Lutera Kinga slepkavības, kad Brauns novērsa turpmākus nemierus ar savu skatuves klātbūtni un pozitīvo vēstījumu. Gan vecāko, gan jaunāko paaudzi Martha High un "Soul Cookers" ienesīs savā muzikālajā mantojumā no džeza līdz soulam, no blūza līdz fankam.

19. jūlijā festivāls piedāvās sinfodžeza koncertu – uzstāsies grupa "LUPA" un "Sinfonietta Rīga" ar projektu "1982" (diriģents Normunds Šnē), bet festivālu noslēgs Āfrikas basa karaliene un viena no pasaules vadošajām afrobīta pārstāvēm Manou Gallo (Kotdivuāra). Instrumentālajā, elektroniskajā un analogajā "modern fusion" grupā "LUPA" apvienojušies četri no labākajiem Latvijas džeza un laikmetīgās mūzikas māksliniekiem: Dāvis Jurka, Ritvars Garoza, Valters Sprūdžs un Andris Buiķis. "1982" ir jau trešais grupas "LUPA" projekts, kas ierakstīts arī albumā, un šoreiz visu skaņdarbu komponists un aranžējumu autors ir grupas bundzinieks Andris Buiķis. Jaunais projekts turpina Latvijas simfodžeza tradīcijas un savā skanējumā apvieno kā džeza mūzikā ierastus in­strumentus, tā arī kamerorķestri un pat akordeonu un analogo bungmašīnu. "Atverot An­dra uzrakstīto darbu partitūras, pārņēma neizskaidrojami pārliecinoša sajūta, ka esam privileģēti sabiedrotie fenomenālā radošas brīvības pārpildītā mūzikā. Sinerģija ieraksta studijā un uz skatuves bija absolūta un aizraujoša. Domāju, ka šis ir ļoti vērtīgs un nozīmīgs projekts, kas apžilbina ar krāsām, saturu un virtuozitāti," par sadarbību ar grupu stāsta valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" diriģents Nor­munds Šnē.

Savukārt par Āfrikas basa karalieni dēvētās Manou Gallo mūzika ir drosmīgs afrobīta, "funky groove", džeza un tradicionālo afrikāņu ritmu sakausējums. Viņa ir atzīta par vienu no 10 labākajiem Āfrikas basģitāristiem un saņēmusi labākā Āfrikas instrumentālista balvu. Manou rakstījusi mūziku arī teātrim. Ārpus skatuves viņa joprojām ir dziļi pieķērusies savām Āfrikas saknēm un kontinenta sociālajiem izaicinājumiem, īpaši sieviešu vienlīdzības jautājumos.

Bezmaksas koncertu pro­gramma:

17. jūlijā plkst. 15.00 Saules laukumā – uzstāsies Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas džeza grupa "No Flash", izpildot klasiskus džeza un fanka skaņdarbus.

17. jūlijā plkst. 17.00, Zvejniekciemā pie veikala "Elvi" notiks Lielkoncerts, kurā piedalīsies "No Flash" un JMRMV "Big Band" Jāņa Retenā vadībā.

19. jūlijā plkst. 12.00 Saulkrastu estrādē, kā ierasts, norisināsies arī Meistarklašu noslēguma koncerts, kurā uzstāsies meistarklašu dalībnieki kopā ar pasniedzējiem.