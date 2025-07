Šodien Rīgas ostā piestājis luksusa kruīza kuģis "Oceania Vista", kas šobrīd veic 12 dienu ceļojumu no Stokholmas uz Sauthemptonu. Kuģis Rīgā uzturas no pulksten 11.00 līdz 19.00, un pasažieriem tiek piedāvātas ekskursijas pa galvaspilsētu, tostarp Vecrīgu, jūgendstila kvartālu un Daugavas krastmalu. Šī ir viena no vairākām pieturvietām Baltijas jūrā – pirms tam kuģis apmeklēja Tallinu, bet rīt tas dosies tālāk uz Visbiju Zviedrijā.

+9 foto Kruīza kuģis "Oceania Vista" Rīgā

Kruīza kuģis "Oceania Vista" Rīgā.

Oceania Vista ir viens no jaunākajiem un greznākajiem "Allura" klases kruīza kuģiem, kas nodrošina augsta līmeņa servisu un izsmalcinātu pieredzi aptuveni 1 500 pasažieriem. Tas uzbūvēts 2023. gadā Itālijā un aprīkots ar vairākām restorānu zonām, mākslas galerijām un atpūtas telpām. Šodienas pietura ir daļa no plašāka maršruta, kurā ietilpst arī Kopenhāgena, Oslo, Amsterdama un citas Eiropas ostas pilsētas, līdz gala punkts tiks sasniegts 21. jūlijā Sauthemptonā.

Jūlijs Rīgas ostā solās būt kruīzu ziņā īpaši bagātīgs – mēneša laikā plānotas 22 kruīza kuģu vizītes, un tieši šomēnes gaidāms arī sezonas lielākais kuģis "Mein Schiff 1". Tāpat jūlijs iezīmējas ar vairākām pirmreizējām vizītēm, tostarp šodien Rīgā ienākušo Vista, kas ir Oceania Cruises flotes jaunpienācējs. Šosezon kopumā Rīgas ostā paredzētas 84 kruīzu kuģu pieturas, un galvaspilsētu jau apmeklējuši vairāk nekā 40 000 viesu no vairāk nekā 120 pasaules valstīm.