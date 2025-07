Automobiļu pirmsākumos to parādīšanās apdzīvotajās vietās bija sensācija. Sākumā satiksmes noteikumi nebija nepieciešami, bet drošības dēļ kļuva obligāti. Vienos tas izraisīja sašutumu, kas nav pārgājis līdz pat šim laikam, un noteikumus joprojām pārkāpj. Neies taču lepnību zaudēt kaut kāda tur naudas soda dēļ!

Daudzi paši atzīst, ka lepnība ir viņu lielākais grēks, un ar to pat lepojas, un piesavinās sev radības kroņa godu. Ne vienmēr liktenis par to viņus soda dzīves laikā, tie, kam šķiet, ka dzīvos tikai šeit un tagad, ir brīvi no jebkādas atbildības un grēka apziņas. Iespējams, tieši brīvība ir šodien visvairāk pārprastais jēdziens.

Postošos karus uzsāk tieši šādi "brīvie" cilvēki. Kaut arī Ukrainā notiekošais tautas genocīds ir grūti iztēlojams, tas visu laiku ir klātesošs. Karš atbalsojas manā ikdienā, tāpat tā daudzviet Latvijā. Pēdējā laikā ir dzirdama skaļa rēkoņa debesīs, ko rada NATO iznīcinātāju pārlidojumi. Dīvaini, bet mani tie nebaida, gluži otrādi, es jūtos drošībā, kamēr tie Latvijas gaisa telpā notiek. Dzīves līmeņa pazemināšanās iespējamā kara gadījumā ir neizbēgama, pašsaprotama un attaisnojama. Vienīgais, ko es varu dot valsts drošībai, ir atteikšanās no vairākām dzīves ērtībām un daudzām izvēlēm, kādām ir šodien jābūt pieejamām. Bet tas, ka mums miera laikā aizvien biežāk jāatsakās no zālēm un neatliekamiem medicīniskajiem pakalpojumiem, ir noziedzīgu un negausīgu politiķu nekaunības dēļ. Un tam nav attaisnojuma. Daudzi arī Latvijā izliekas, it kā viņus Ukrainā notiekošais karš neskartu, un uz citu labdarības rēķina turpina dzīvot tik zaļi, kā vēl nekad agrāk nav dzīvojuši.