Lietuvā ceturtdien no Baltkrievijas ielidojušais un avarējušais lidaparāts ir Krievijas drons "Gerbera", paziņoja Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene.

"Mēs varam apstiprināt, ka tas ir "Gerbera"," Lietuvas sabiedriskajam radio sacīja Šakaliene.

Viņa teica, ka šo dronu var pielietot dažādi, un pašlaik tiek noskaidrots, kādam nolūkam šis drons ticis izmantots.

Pēc ministres sacītā, pagaidām nav pierādījumu, ka drons būtu apzināti raidīts uz Lietuvas teritoriju.

Krievija dronus "Gerbera", kas tiek izgatavoti no saplākšņa un putuplasta, karā Ukrainā izmanto kā mānekļus vai elektroniskajai spiegošanai, taču tas var nest arī sprāgstvielas.

Jau ziņots, ka Lietuvas robežsargi Viļņas rajonā ceturtdien fiksēja no Baltkrievijas ielidojušu lidaparātu. Tas nokrita netālu no slēgtā Šumskas robežkontroles punkta, aptuveni kilometru no robežas. Lidaparāts nav pārvadājis nekādu kravu.

Saistībā ar no Baltkrievijas veikto Lietuvas gaisa telpas pārkāpumu Lietuvas premjerministrs Gintauts Palucks un Seima priekšsēdētājs Sauļus Skvernelis tika nogādāti patvertnēs. Prezidents Gitans Nausēda pašlaik atrodas vizītē Īrijā.

Pērn 7. septembrī Latvijas gaisa telpā ielidoja un Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokrita Krievijas "Shahed" tipa drons.