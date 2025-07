ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien Baltajā namā nāca klajā ar iepriekš pieteiktu paziņojumu Ukrainas un Krievijas kara jautājumā, runājot gan par bruņojuma piegādēm Ukrainai, gan arī brīdinot Kremli par jaunām sankcijām.

Kopīgā preses konferencē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti Tramps brīdināja, ka Krievijai ir 50 dienas, lai vienotos par kara izbeigšanu Ukrainā. Pretējā gadījumā Krievijas tirdzniecības partneriem tiks noteikti "sekundārie tarifi" 100% apmērā. Šāds notikumu pavērsiens īpaši skartu Ķīnu un Indiju, kas iepērk lielu daudzumu Krievijas naftas.

Bruņojumu pirks no ASV

Otrs galvenais punkts Trampa paziņojumā bija veltīts bruņojuma piegādēm Ukrainai. Sarunās panākta vienošanās, ka citas NATO dalībvalstis Ukrainas vajadzībām iepirks ieročus Savienotajās Valstīs. Gandrīz viss bruņojums jau ir noliktavās vai ir tikko kā saražots, laikrakstam "The New York Times" atklājuši par situāciju informēti avoti. Tātad ar šīm piegādēm nebūs jākavējas. "Ļoti turīgas valstis iepirks labāko bruņojumu pasaulē, un mums ir labākais bruņojums pasaulē," paziņoja ASV prezidents. Rite tikmēr pavēstīja, ka Vācija, Somija, Kanāda, Norvēģija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Dānija no ASV iepirks bruņojumu Ukrainas vajadzībām.