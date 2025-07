Kazertas pils atcēlusi nedēļas nogalē paredzēto prokremliskā diriģenta Valērija Gergijeva koncertu.

"Kazertas karaliskās pils direktorāts ir uzdevis atcelt Valērija Gergijeva diriģēto simfonisko koncertu, kas bija paredzēts 27. jūlijā festivālā "Un'Estate da Re"," pirmdien paziņoja pils. Oficiāls iemesls koncerta atcelšanai netiek publiskots. Gergijevs, kurš ir Krievijas diktatora Vladimira Putina draugs, Rietumos kritizēts par atteikšanos nosodīt Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Kopš 2023. gada decembra viņš vada Maskavas Lielo teātri. Viņš bija uzaicināts diriģēt simfonisko koncertu 27. jūlijā Kazertas pilī, Itālijas dienvidos netālu no Neapoles. Koncerts izraisīja plašas debates Itālijā. To nosodīja Ukraina, un Krievijas trimdā dzīvojošie opozicionāri aicināja protestēt pret koncertu. Krievijas cietumā mirušā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija komanda apsveica koncerta atcelšanu, uzsverot, ka "Putina draugiem nevajadzētu doties turnejās pa Eiropu, it kā nekas nebūtu noticis". Itālijas kultūras ministrs Alesandro Džūli pagājušajā nedēļā brīdināja, ka šis koncerts var kļūt par "platformu Krievijas propagandai". Viņš norādīja, ka koncertu finansē Kampānijas reģions. Par vienu no pasaulē labākajiem diriģentiem atzītais Gergijevs 2016. gadā uzstājās Palmiras drupās Sīrijā, kad to bija sagrābuši Krievijas atbalstītie Sīrijas spēki.