Sīrijā pēdējās dienās atkal pastiprinājusies vardarbība, kas šoreiz vērsta pret druzu reliģisko minoritāti valsts dienvidos. Druzu pusē konfliktā iesaistījusies arī Izraēla, kas nav slēpusi savu nepatiku pret pašlaik Sīrijā pie varas esošo valdību, kuras priekšgalā ir pagaidu prezidents Ahmeds aš Šarā. Kārtējais vardarbības uzliesmojums liek apšaubīt Sīrijas jaunās valdības ambīcijas panākt kontroli pār visu valsts teritoriju.

Nemieri dienvidos

Vardarbības vilnis Sīrijas dienvidu provincē Suveidā, kas robežojas ar Izraēlu un Jordāniju, izcēlās svētdien starp druzu kaujiniekiem un beduīnu ciltīm. Konflikts sācies pēc tam, kad beduīni uzbrukuši un aplaupījuši kādu druzu vīrieti. Pēc tam sākušies abpusēji abu kopienu uzbrukumi. Suveida uzskatāma par druzu bastionu Sīrijas dienvidos. Druzi ir savulaik no šiītiem atšķēlies islāma atzars. Situācijas nomierināšanai Sīrijas valdība nolēma uz valsts dienvidiem nosūtīt savus spēkus. Šis lēmums druzu kopienā tika uzņemts ar lielu skepsi, ņemot vērā pašreizējās Sīrijas valdības saistību ar džihādismu. Druzi uzskatīja, ka Sīrijas valdības spēki konfliktā iesaistās beduīnu pusē. Vietējie iedzīvotāji arī vēstījuši par Sīrijas spēku uzbrukumiem druzu civiliedzīvotājiem. Cilvēktiesību aizstāvji vēsta, ka vardarbībā dzīvību kopumā zaudējuši aptuveni 350 cilvēki. Reaģējot uz to, konfliktā šonedēļ iesaistījās arī Izraēla, kas veica gaisa triecienus dažādiem mērķiem Sīrijā, tostarp trešdien trāpot Aizsardzības ministrijai Damaskā. Trešdien iesaistītajām pusēm izdevās vienoties par pamieru, tomēr nav zināms, vai tas noturēsies. Ne visi druzu līderi ir piekrituši pamieram. Sīrijas valsts mediji vēstījuši, ka valdības spēki aizejot no Suveidas.