Psiholoģe Diāna Zande un Juris Sērmukšs ir kopā jau vairāk nekā 30 gadus. Lai gan viņu kopdzīve ir gara un piepildīta, pāris joprojām nav oficiāli salaulājies. Runājot par iespējamām kāzām, Diāna Zande kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā “Divi vienā” norāda, ka svinības noteikti būs, bet kad?

“Mani bildināja 1998. vai 1999. gadā. Es jau 26 gadus esmu līgava! Mēs neesam apprecējušies. Sākumā tas bija mans apzināts lēmums, jo man to nevajag. Gāja gadi, šis jautājums kļuva aktuālāks, bet tad atkal noplaka. Noteikti, ka mēs to aktualizēsim no jauna un kaut kad arī apprecēsimies, bet tas nav pats svarīgākais,” stāsta Zande.

Viņa atklāj, ka abu attiecības nesākās ar lielu emociju vilni: “Viss notika ļoti lēni, pamazītiņām. Man šajās attiecībās no sākta gala bija miers, un tad arī nevajadzēja nekādus citus apliecinājumus. Mūsu bērni, protams, ir jautājuši, kad mēs precēsimies, bet arī viņiem tas nav tik svarīgi. Mēs esam izveidojuši to ģimeni tādu, ka katram ir ļoti liela brīvība būt tādam, kāds katrs ir. Man šķiet, ka viņi pieņem mūsu dīvainības un tikai iesmej par mums, kas ir tikai normāli.”

