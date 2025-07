Ieved Eiropas Savienībā, pieskaita Latvijai

Vērtējot kopējo preču importu no Krievijas uz Latviju, jāatzīmē, ka šie skaitļi jāvērtē ne tikai kā divpusējs tirdzniecības darījums starp abām valstīm, bet gan kā daļa no ES importa. Preces, ko ieved Latvijā no trešajām valstīm, tostarp Krievijas, un kurām piemēro muitas procedūru "laišana brīvā apgrozībā", kļūst par ES precēm. Tas nozīmē, ka šīs preces pēc muitas formalitāšu nokārtošanas Latvijā var brīvi pārvietot visā ES iekšējā tirgū.

Kā skaidro Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta eksperti, muitas procedūras veic Latvijas robežkontroles punktos, kas atrodas uz ES ārējās robežas. Pat ja konkrētās preces jau sākotnēji ir paredzētas piegādei citai ES dalībvalstij, tās var tikt atmuitotas Latvijā kā pirmajā ievešanas punktā un pēc atmuitošanas nosūtītas uz galamērķi citā dalībvalstī. "Jāņem vērā, ka arī tad, ja Latvija tiek norādīta kā preču saņēmējvalsts, tas automātiski nenozīmē, ka preces patērēs vai izmantos Latvijas teritorijā. Tās var reeksportēt uz citām ES dalībvalstīm vai uz trešajām valstīm," norāda ZM speciālisti.

"Kā mēs redzam, caur Latviju tiek importēts arī uz citām Eiropas dalībvalstīm, jo mēs esam Krievijas ārējā robežvalsts. (..) Nav tā, ka Latvija kaut ko vairāk importē. Tieši otrādi, Latvija ne, bet pārējās valstis, kā es redzu pēc statistikas, turpināja un palielināja vēl šo importu no Krievijas, diemžēl modificējot aizliegto produktu sastāvus, tādējādi apejot zināmā mērā šos muitas nosacījumus," pavasarī valdības sēdē secināja premjere Evika Siliņa ("JV"). Neraugoties uz to, kopējais Krievijas imports Latvijā ir sarūkošs. 2024. gadā kopumā no Krievijas importētas preces 395,5 miljonu eiro vērtībā, kas ir vismaz par 200 miljoniem eiro mazākā apmērā nekā 2023. gadā, kad importa kopējā vērtība sasniedza 600 miljonus eiro. Vēl 2022. gadā Krievijas importa vērtība sasniedza 1,2 miljardus eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Linsēklas beļģiem

Ja vērtējam šā gada pirmo ceturksni (janvāris – marts), Latvijā kopumā no Krievijas importētas preces 56,7 miljonu eiro vērtībā. Pārtikas preces veido salīdzinoši nelielu daļu – 4,6 miljonus eiro, un vēl tikpat no Krievijas ievestās pārtikas rūpniecības atliekas, atkritumu un gatavā lopbarība (4,5 miljonu eiro vērtībā). No Krievijas ievestās pārtikas grozā īpaši izceļas eļļas augu produkti – šā gada pirmajos trīs mēnešos importēti 2,4 miljoni kg šādu produktu 1,4 miljonu eiro vērtībā. Lauvastiesu veido linsēklas, kas ievestas 2,2 miljonu kg apjomā (977,8 tūkst. eiro vērtībā).

Linsēklas ir viens no produktiem, ko importē no Krievijas un vienlaikus tālāk reeksportē uz citām ES dalībvalstīm, galvenokārt uz Beļģiju, nelielos apjomos arī uz Vāciju. Kā skaidro ZM eksperti, šāds imports no Krievijas ir cieši saistīts ar ES lēmumu pakāpeniski ieviest paaugstinātus muitas tarifus linsēklu importam no Krievijas. Saskaņā ar minēto ES regulējumu no 2024. gada 1. jūlija šim produktam ir piemērots paaugstināts muitas nodoklis, kas ieviests trīs posmos: 10% apmērā 2024. gadā; 20% 2025. gadā un 50% no 2026. gada 1. janvāra. "Pakāpeniskā tarifa piemērošana ir radījusi situāciju, kad tirgus dalībnieki, paredzot izmaksu pieaugumu nākotnē, ir centušies nodrošināt pietiekamas linsēklu piegādes iepriekšējos periodos, tādējādi veicinot gan importa, gan reeksporta apjomu pieaugumu," secina analītiķi. To apliecina arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes dati, kas rāda, ka kopš marta linsēklu imports Latvijā no Krievijas vairs nenotiek.

Linsēklas ir tikai viens no piemēriem, kas ilustrē to, ka liela daļa Krievijas importētā pārtikas apjoma nebūt netiek patērēts uz vietas Latvijā, bet nonāk citās ES valstīs.

Gurķi – arī latviešiem?

Līdzīgā veidā arī Latvijas tirgū var nonākt Krievijas produkcija no citām ES valstīm. Piemēram, saistībā ar ievērojamajiem Krievijas gurķu importa apjomiem Polijā eksperti atzīmē, ka daļa no ievestās produkcijas var tikt reeksportēta tālāk uz citām dalībvalstīm un tādējādi nonākot, piemēram, arī Latvijā.