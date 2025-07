EP apstiprinājis priekšlikumus, lai pārvaldītu pieaugošo nekvalitatīvu un potenciāli bīstamu lētu preču pieplūdumu ES no trešo valstu interneta veikaliem.

EP ziņojumā norādīti veidi, kā mazināt spiedienu uz muitas un tirgus uzraudzības iestādēm, kurām ir grūti pārbaudīt 12 miljonus nelielo e-komercijas sūtījumu, kas katru dienu nonākot ES. Viens no risinājumiem sūtījumu drošuma pārbaudei varētu būt to uzglabāšana noliktavās. Lai to īstenotu, būtu nepieciešams trešo valstu tirgotājus pārliecināt izveidot noliktavas ES. Sūtījumu pārbaude ES noliktavās būtu ievērojami vienkāršāka nekā atsevišķo no trešām valstīm sūtīto sīkpaku pārbaude.

Plašākas Muitas kodeksa reformas ietvaros deputāti atbalstījuši arī pašreizējā muitas nodokļa atbrīvojuma atcelšanu precēm, kuru vērtība ir mazāka par 150 eiro. Jo aptuveni 65% sūtījumu, kas ievesti ES, esot apzināti norādīta nepamatoti zema vērtība.

Ziņojumā piesardzīgi atbalstīts komisijas paziņojumā par e-komerciju ietvertais priekšlikums noteikt divu eiro apstrādes maksu par atsevišķiem e-komercijas sūtījumiem no trešām valstīm. Deputāti vēlas, lai komisija pārbaudītu, vai šī summa ir samērīga, atbilst PTO noteikumiem un netiks pārlikta uz ES patērētājiem.

Ziņojumā arī ierosināts, ka digitalizācija un jo īpaši jauno mākslīgā intelekta rīku un blokķēdes tehnoloģiju izmantošana varētu mazināt muitas pārslodzi un padarīt pārbaudes efektīvākas. EP deputāti mudina ES dalībvalstis piešķirt muitas iestādēm vairāk līdzekļu šo jauno rīku ieviešanai. Viņi aicina ES koncentrēties uz esošo noteikumu, piemēram, Digitālo pakalpojumu akta un Digitālo tirgu akta, īstenošanu, un panākt, ka platformas pilda savas saistības.

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.