Vasarīgs un radošs noskaņojums ir garantēts, darinot šādas kartītes dažādās krāsu niansēs. Atliek vien izvēlēties nepieciešamās lietas un ķerties pie darba.
Materiāli
- A4 plāns krāsains kartons
- Apgleznots zīds vai crazy wool (šķīstošā flizelīna tehnikā darināts dekoratīvs audums)
- Krāsaini tauriņi, rasas lāsītes un citi dekoratīvi elementi
- PVA līme
Darba gaita
Izvēlēto krāsaino kartonu pārloka uz pusēm. Vienā pusē kartonam uzlīmē apgleznotu zīdu vai crazy woolauduma strēmeli.
Visu rotā ar atbilstošas krāsas tauriņiem un citiem dekoratīviem elementiem.
