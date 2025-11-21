No 2025. gada 20. novembra līdz 2026. gada 4. maijam noteikts pārejas periods.
Latvijas Digitālās veselības centrs paplašina e-nosūtījumu izmantošanu, lai turpmāk visus nepieciešamos nosūtījumus pie ārsta var ātri un ērti izrakstīt "E-veselības" sistēmas portālā "www.eveseliba.gov.lv". No 20. novembra līdz 2026. gada 4. maijam būs iespēja izmantot arī papīra formāta nosūtījumus.
E-nosūtījumu varēs izmantot speciālistu konsultāciju saņemšanai, diagnostisko izmeklējumu veikšanai, veselības aprūpei mājās, kā arī citu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu saņemšanai. Izņēmums – laboratoriskie izmeklējumi, kuru pāreja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem tiks nodrošināta pakāpeniski līdz 2026. gada pavasarim.
Jaunajiem e-nosūtījumiem noteikts 90 dienu termiņš. Tas noteikts pakalpojuma pieraksta veikšanai, ne paša pakalpojuma saņemšanai.
No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 20. novembrim izrakstītie e-nosūtījumi, tāpat kā papīra nosūtījumi, ir derīgi līdz pārejas perioda beigām. No 2026. gada 5. maija tos būs nepieciešams digitalizēt ārsta praksē, kas tos izsniegusi, vai ārstniecības iestādes reģistratūrā, kur saņem pakalpojumu.
Neskaidrību gadījumā var vērsties "E-veselības" lietotāju atbalsta dienestā katru darba dienu no plkst. 8 līdz 20 pa tālruni 67803300 vai e-pastu "atbalsts@eveseliba.gov.lv"
