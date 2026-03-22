Franču ražotāja "Tecnoma" traktors TPH-2130 tika prezentēts izstādē "Agrovina 2026", kas notika Šveicē šāgada 27.–29. janvārī.
Traktors tika prezentēts Bucher Landtechnik meitasuzņēmuma Agro Service Mathod (VD) stendā.
Kā izstādē norādīja uzņēmuma pārstāvis, šī mašīna piedāvā vislielāko potenciālu Tecnoma produktu līnijā. Tā paredzēta dažādiem vīnkopības darbiem, piemēram, apgriešanai, augsnes apstrādei, miglošanai, mulčēšanai un daudz kam citam.
Tecnoma TPH-2130 traktors ir aprīkots ar 136 ZS Deutz Stage V dzinēju ar AdBlue. Tā transmisija ar diviem darbības diapazoniem (0–12 km/h) un vienu ceļa diapazonu (12–25 km/h) ietver četrus Poclain riteņos iebūvētus elektromotorus. Klīrenss ir no 130 līdz 150 cm, sliežu platums – 130–150 cm.
