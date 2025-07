Ukrainā pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma notikušas protesta akcijas pret prezidenta Volodimira Zelenska īstenoto politiku.

Reklāma

Par iemeslu tam kļuva otrdien Ukrainas parlamenta pieņemtais lēmums atbalstīt grozījumus, kas paredz ierobežot Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) un Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) neatkarību. Atbilstoši šiem grozījumiem šīs pašlaik neatkarīgās iestādes nonāks Ukrainas ģenerālprokurora pārziņā. Lai arī protestu dalībnieki bija aicinājuši Zelenski Augstākās Radas atbalstītajam likumprojektam uzlikt veto, viņš to tomēr parakstīja. Kritiku par korupcijas apkarošanas iestāžu neatkarības vājināšanu jau pauduši Eiropas Savienības (ES) pārstāvji.

Reformas ceļā uz Eiropu

NABU savu pilnvaru ietvaros pašlaik izmeklē korupcijas gadījumus valsts institūcijās, bet SAP nodarbojas ar prasību uzturēšanu tiesā korupcijas lietās. Abas iestādes tika radītas 2015. gadā, Ukrainai domājot par integrāciju ES, kas korupcijas apkarošanu bija uzsvērusi kā nozīmīgu uzņemšanas kritēriju. Reformu mērķis bija izveidot politiski neatkarīgas iestādes, kas spētu izmeklēt augstu amatpersonu iesaisti korupcijā.

Vecās tiesībsargājošās iestādes tika uzskatītas par politiski padevīgām un korumpētām.

NABU un SAP neatkarību iepriekš centies vājināt gan bijušais prezidents Petro Porošenko, gan arī pašreizējais valsts vadītājs Zelenskis, norāda laikraksts "The Kyiv Independent". Zelenskim tas tagad ir izdevies. Jaunie grozījumi paredz, ka NABU un SAP nonāks tiešā Ukrainas ģenerālprokurora pakļautībā. Ģenerālprokuroru Ukrainā izraugās prezidents un amatā apstiprina parlaments. Pašreizējais ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko uzskatāms par uzticamu Zelenska sabiedroto, vērtē raidorganizācija BBC. Kravčenko tagad būs tiesīgs korupcijas apkarošanas lietas nodot citiem izmeklētājiem vai pat pilnībā izbeigt izmeklēšanu šajās lietās.

Atbrīvoties no Krievijas ietekmes

Likuma pieņemšana notika dienu pēc Ukrainas varasiestāžu veiktām kratīšanām NABU un SAP birojos. Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņoja, ka aizturēti divi NABU darbinieki, kuri spiegojuši Krievijas labā. Krievijas ietekmes vājināšanu kā vienu no iemesliem pretkorupcijas iestāžu reformēšanā pieminējis arī Zelenskis. Aizstāvot likuma grozījumus, viņš uzsvēra, ka NABU un SAP "turpinās strādāt", bet tās vajadzēja attīrīt no "Krievijas ietekmes". Prezidents arī kritizēja šīs iestādes par pārlieku ilgām korupcijas lietu izmeklēšanām.

Pēc parlamenta balsojuma, kurā tika atbalstīta NABU un SAP nodošana ģenerālprokurora pārziņā, Kijivā otrdien uz protesta akciju pulcējās vairāki simti cilvēku. Protestētāju plakāti vēstīja: "Mēs izvēlamies Eiropu, nevis autokrātiju" un "Ne tādēļ mira mans tēvs". Līdzīgas akcijas notika arī Ļvivā, Odesā un Dnipro.

Kijivā protestētājiem pievienojās arī galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, kurš Zelenska politiku ir kritizējis arī iepriekš.

Jaunie grozījumi "noteikti netuvina Ukrainu Eiropas Savienībai, tie noteikti netuvina to demokrātijai, likuma varai", tām vērtībām, par kurām "šodien mirst mūsu karavīri", savā "Telegram" kanālā vēstīja Kličko. Protesta akciju dalībnieki aicināja Zelenski likuma grozījumiem uzlikt veto. Ar šādu aicinājumu klajā nāca arī NABU direktors Semens Krivonoss. Prezidents tomēr izlēma rīkoties citādi. "Pretkorupcijas infrastruktūra tika izformēta ar 263 parlamenta deputātu balsīm," otrdien paziņoja Krivonoss. "Divas neatkarīgas institūcijas – NABU un SAP – pēc būtības ir padarītas pilnībā atkarīgas," secināja NABU direktors. Zelenskis trešdien solīja, ka divu nedēļu laikā tiks publiskots korupcijas apkarošanas rīcības plāns.

Norāda uz pārkāpumiem

Opozīcijas politiķi un grozījumu kritiķi uzskata, ka jaunā kārtība liegs pretkorupcijas iestādēm izmeklēt augstu amatpersonu noziegumus, ja vien netiks saņemta Zelenska administrācijas piekrišana. Tiek paustas aizdomas, ka uz šādu soli Zelenski pamudināja tieši pretkorupcijas iestāžu veiktā izmeklēšana prezidentam pietuvināto personu lokā. Likumdevēji tikmēr vērsuši uzmanību uz to, ka likuma grozījumi tika pieņemti ārkārtīgā steigā, pārkāpjot arī procedūras noteikumus. Par pamatu tika ņemts likumprojekts, kas bija pieņemts pirmajā lasījumā, bet NABU un SAP padotību nemaz neskāra, norāda "The Kyiv Independent". Zelenska partijas "Tautas kalps" deputāti iesniedza labojumus, un no tā brīža līdz likumprojekta apstiprināšanai parlamentā un parakstīšanai pagāja mazāk nekā 24 stundas. "Parlamentā šodien notikušais bija kas šokējošs," "The Kyiv Independent" otrdien norādīja partijas "Holos" ("Balss") deputāte Inna Sovsuna. Likumprojekts tika izdzīts cauri, neskatoties uz nepārprotamiem procedūras pārkāpumiem, skaidroja Sovsuna. Tekstu ar labojumiem deputāti esot redzējuši pavisam neilgu brīdi pirms balsošanas, kas ir procedūras pārkāpums, atklājuši likumdevēji. Parlamentā tomēr par grozījumiem balsoja 263 deputāti, 13 bija pret, bet vēl 13 atturējās.

Kritiķi arī brīdina, ka jaunie grozījumi apgrūtinās Ukrainas ceļu uz dalību ES. Daži kritiķi pieņemto likumu salīdzinājuši pat ar bijušā prezidenta Viktora Janukoviča 2013. gadā pieņemto lēmumu atteikties no turpmākas integrācijas Eiropā, kas izraisīja "Eiromaidana" protestus, kuru dēļ Janukovičs 2014. gadā bija spiests no Ukrainas bēgt. "Eiropas Savienība ir nobažījusies par Ukrainas pēdējām darbībām attiecībā uz tās antikorupcijas iestādēm," paziņoja Eiropas Komisijas (EK) pārstāvis Gijoms Mersjē. "Eiropas Savienība sniedz ievērojamu finansiālu palīdzību Ukrainai, kas atkarīga no progresa caurskatāmības, tiesu reformas un demokrātiskas pārvaldības," piebilda EK pārstāvis. Arī ES paplašināšanās komisāre Marta Kosa kritizējusi jauno likumu, norādot, ka tas ir "nozīmīgs solis atpakaļ". "Likuma vara joprojām ir iestāšanās sarunu pašā centrā," platformā "X" brīdināja komisāre.