omēr cilvēki ārpus lielajām pilsētām neorientējas lielajā politikā, viņi nav par Ukrainu, arī lāgā nezina, kas ir Baltija, domā – daļa no Krievijas."

Kad pateicis sievai indietei, ka dosies uz rezervistu kursu, nācies uzklausīt ilgus pārmetumus. "Es arī pateicu, ka uzreiz sapakošu savu somu un došos uz Latviju, ja iebruks krievi."

Par rezervistu Kristapu Kuplo, Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotekāru ekspertu, man sevišķs prieks – esam pazīstami ilgāku laiku. Iespējams, vēl pirms nedaudziem gadiem viņš nebūtu ticējis, ka varētu uzvilkt karavīra formu. Taču tagad pēc pusotras nedēļas tā kļuvusi par realitāti. "Šīs man nav nekādas kara spēlītes. Es nebūtu gatavs tā vienkārši joņot kara spēlītēs. Uz mani spēcīgu iespaidu atstājusi programma. Iztēlojos, kā viss būtu reālos apstākļos. Būtiski ir zināt biedrus, ar kuriem esi kopā." Iespējams, K. Kuplais man piekristu, ka šeit rezervistu kursā valda īpaša atmosfēra, kādu civilos apstākļos nekur nav iespējams sastapt. Grūti vai smagi neesot. Pamazām viņš cenšoties izprast NBS struktūru, sākot ar pašu mazāko – nodaļu, mēģina aptvert, ko nozīmē pastāvīgā armijas gatavība.

Sarunā iesaistās 46 gadus vecais uzņēmējs ar Mākslas akadēmijas diplomu Kārlis Lietuvietis. "Programma ir pietiekami intensīva, taču es nevaru teikt, ka slodze ir pārlieku liela. Es neesmu sadomājies, ka būšu nez kāds super kājnieks, taču noderīgi kā rezerves karavīri mēs varētu būt gan. Domāju, ka vēl par maz cilvēku nāk uz rezervistiem. Vajadzētu ieviest Izraēlas modeli ar obligāto dienestu visiem." Viņa teiktajam piekrīt Elīna Grunte, projektu vadītāja no Rīgas.

Netiešās uguns atbalsts

Šaušanu uz mērķiem, kas nav redzami, sauc par netiešo uguni, un tā uzskatāma par nozīmīgu palīgu kājniekiem. Lielākoties to plāno ar noteiktu mērķi – iznīcināt pretinieku, bloķēt vai nomākt to, traucēt pretiniekam darboties, aizdūmot to, apgaismot kaujas lauku – šādi papildus parādot pretinieku. Taču to pašu dara otra puse, un kājniekiem jāzina, kā rīkoties netiešās uguns laikā. To pēc teorētiskā ieskata, ar ko rezervistus iepazīstināja majors Jānis Mucenieks, parādīja seržants Jānis Štrauss.

Par nepatikšanām, viņš stāsta, liecina svilpšana gaisā. "Skaidrs – tā ir šāviņu skaņa.

Tad komandieris iesaucas: "Incoming, gaiss!" Metamies zemē, ievērojam, lai gadījumā, ja sprādziens ir tuvu, ierocis neaizlidotu prom. Kājas kopā, guļam uz vēdera, seja piespiesta zemei. No ukraiņu pieredzes – daudzi jaunie karavīri to nav izdarījuši, ziņkāri centušies saskatīt trāpījuma vietu un saņēmuši šķembas. Tātad nokrītam zemē, pamanām bedrīti un aizlienam uz to. Ceram, ka paliksim dzīvi. Kad šaušana beigusies, iestājies klusums, komandieris noziņo, līdz kurai vietai vienībai strauji jānoskrien. Tur jāvēro situācija, jāklausās un jāveic reorganizācija. Visi pēc kārtas atkārto: astoņi (katram tik daudz aptveres), nav (cietis neesmu) un kārtībā (attiecas uz ekipējumu)!

Sirsnīgs paldies seržantei, Kājnieku skolas civilmilitārās sadarbības speciālistei Jolantai Žuržiu par atbalstu materiāla sagatavošanā!

Vaicā lasītāji. Aizbēgt no drona?

Vai trīs nedēļu laikā rezervistiem iespējams vispār ko iemācīt, un vai tā nav tikai veltīga valsts budžeta līdzekļu izšķērdēšana?

Lasītājs no Jelgavas

Atis Klimovičs: Protams, trīs nedēļas nav pietiekams laiks, lai civilpersonu pilnībā sagatavotu karavīra dienestam. Taču to pašu iespējams teikt par jebkuru citu jomu. Kur gan būtu gana ar tik īsu pamatprasmju apmācības laiku? Vienlaikus trīs nedēļas ir pietiekami ilgs laiks, lai katrs, kas nonācis bruņoto spēku rīcībā, ne vien izskatītos pēc karavīra, bet jau darbotos atbilstoši savam jaunajam statusam. Karavīra pamatrīks ir ierocis, un jau no pirmās dienas rezervistu un arī Zemessardzes pamatapmācības nometnē galvenais apmācību akcents ir vērsts uz sarašanu ar ieroci.

Kā tikko varēju pārliecināties rezervistu apmācībā, šaušana norisinās kursa beigu posmā trīs dienu laikā, katram no viņiem izšaujot divas aptveres – sešdesmit patronu.

Varam salīdzināt ar padomju armiju – tur divu gadu laikā daudzi tika izšāvuši vien pāris patronu. Arī citas zināšanas – vai tā būtu pirmās palīdzības sniegšana vai orientēšanās – protams, ir tikai sākums. Ideāli, ja pēc rezervistu kursa iziešanas persona nolemj iestāties Zemessardzē vai pēc kāda laika kā rezervists piesakās jau uz konkrētas militārās specialitātes pastiprinātu apgūšanu.

Vai ar automašīnu iespējams aizbēgt no drona?

Lasītājs no Jēkabpils novada

Atis Klimovičs: Tas praktiski tikpat kā nav iespējams, ja vien neesat nokļuvis uz labas kvalitātes automaģistrāles, kur spēsiet nobraukt prāvu attālumu ar ātrumu 200 kilometru stundā. Tā kā lielākais vairums autovadītāju tik ātri nebrauc un to neļauj arī ceļi, FPV drons, kas, saprotami, var lidot taisnā līnijā, ātri noķers savu izvēlēto mērķi. Sevišķi bīstama braukšana frontes tuvumā ir civilpersonām, jo tām atšķirībā no karavīriem nav informācijas par ienaidnieka dronu tuvošanos. Jāņem vērā arī tas, ka dronu pilnveidošana ietver arī lidošanas ātruma palielināšanos, kas šo ieroci padara vēl draudīgāku. Vēl 2003. gada vasarā, kad frontes zonā vaicāju ukraiņu bezpilota lidaparātu operatoram, ar kādu ātrumu lido droni, kas tobrīd bija viņu rīcībā, viņš atbildēja – 120 kilometri stundā. Tagad tie spēj attīstīt ievērojami lielāku ātrumu, un šā gada maijā par manu jautājumu, vai spēšu aizmukt no drona, ukraiņu bezpilota lidaparātu vienības karavīri pasmaidīja un pateica – tas neizdosies gan.