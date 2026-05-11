Ja reiz esi dziedājis “Knīpās un Knauķos”, vienmēr būsi knīpa vai knauķis – šī skaistā pieredze paliek uz mūžu. Ansamblī nu jau dzied arī kādreizējo dziedātāju bērni. Vokālās studijas vadītāja Sanita Sējāne šajā darbā ieliek sirdi un dvēseli, tāpēc ansambļa bērniem studija ir kā drošības sala, kā otrās mājas, kur gribas uzkavēties arī tad, kad mēģinājums beidzies. “Knīpas un Knauķi” 15. maijā aicina uz savu 55. dzimšanas dienas koncertu “Mums patīk svētkus svinēt” VEF Kultūras pils Lielajā zālē. Tas pulcēs vairāk nekā 150 ansambļa tagadējo un bijušo dziedātāju, kā arī tautā iemīļotus un pazīstamus mūziķus.

Sanita “Knīpas un Knauķus” vada jau astoņpadsmit gadu. Viņa tiek dēvēta par “Knīpu un Knauķu” mammu. Pati sevi uzskata par stingru vadītāju, bet mazie dziedātāji gan domā citādi. Šis ir darbs, kas uzlādē, piepilda pat brīžos, kad, šķiet, spēka vairs nav. 

Ansamblī ir dziedājusi Sanita pati, arī vīrs Andris un abu trīs bērni – Everita, Eremijs un Madara. Tā teikt – ģimenes lieta. Lai gan “Knīpas un Knauķi” koncertē regulāri gan Latvijā, gan arī ārzemēs, šis jubilejas koncerts būs ļoti īpašs, un tam gatavojas kā esošie, tā arī bijušie ansambļa dziedātāji. Daudz pārsteigumu, emocionālu mirkļu, skaistu dziesmu un deju.

