Šo izteikti krāsaini ģērbušos meiteni sastapu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ejot uz lasītāju zāli.
Protams, uzrunāju un iepazināmies – Elīza Aija Meldere (21), Mākslas un mediju tehnikumā studējusi apģērbu dizainu. Atraktīva, smaidīga un īpaši komunikabla...
Vai tik viņas tētis nav pasākumu, televīzijas raidījumu harismātiskais vadītājs Valdis Melderis? “Jā, kā uzminējāt? Publikas mīlulis, nekad man nav uzspiedis, kā ģērbties. Vienmēr varu būt es pati, ģērbties tā, kā man tīk. Ir būtiski neatdarināt citus, kas iet pa iemītu taciņu, virsotnē var neuzkāpt.”
Elīzai garderobe esot plaša, dzīvojot pēc principa “kaut kad jau varēšu to uzvilkt”. Gudra, zaļa doma, jo katram apģērbam jādod otrā elpa, nav pasaule jāpiesārņo ar jauniem ražojumiem. Kas vienam neder, otram būs tieši laikā, ne velti stilīgākie sev piemēroto atrod tieši “otrās elpas” veikaliņos.
“Patlaban mans stils ir eklektisks, svarīgi būt krāsainai, dzīvespriecīgai, patīk rozīgie toņi, piemēram, šī jaka ir bārbijas rozā.” Cik Elīzai pūkaina cepure! “Ir arī silta, to man uzdāvināja mana Amerikas drauga mamma, puisis jau trešo gadu dzīvo Latvijā, te studē.”
Ievēroju arī dažādos auskarus, vienu “puķīti” uzdāvinājusi māsa, otrs iegādāts krāmu bodītē. Taču īpaši ir svārki, ko modelējusi māksliniece Kristīne Kalēja (zīmols “pārtapis” (no vārda “pārtapis”)).
Arī pati Elīza ir rokdarbniece, uzšuvusi sev 9. klases izlaiduma kleitu. Nākotnes iecere? “Vai nu mode, vai astronomija, trijos naktī cēlu mammu, lai nāk pie teleskopa skatīties Saturna gredzenus.”
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu