Kasparu Zbarovski (22) iepazinu vienā no Rīgas alternatīvo jauniešu saietiem, viņš piesaistīja uzmanību ne tik daudz ar ārējo izskatu, kā ar sarunas pievilcību, atklātību – domas tiešumu, drosmi.
Absolvējis fotogrāfijas programmu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, patlaban Latvijas Kultūras koledžā mācās par producentu, fotografē, filmē pasākumus, reportāžas, ballītes u. c.
Viņa spējas, neordināros vizuālos risinājumus portālā “FK” bija pamanījis performanču meistars Andris Grinbergs (par godu viņa 80 gadu jubilejai tikko muzeja “Zuzeum” Siltumnīcā bija skatāma autora mākslas retrospekcija), kurš piedāvājis Kasparam kopīgu projektu.
“Ar viņu sadarbojos jau kādus trīs gadus. Andris ir ne vien pieredzējis mākslinieks, mentors, bet arī īsts brīvības skolotājs – iemācīs izjust brīvību ne tikai kailumā, bet arī mīlestībā pret dzīvi, iedvesmos ieraudzīt skaisto,” novērtē Kaspars.
Mākslā, lai tā nebūtu pliekana, svarīgs ir izaicinājums, to var saskatīt arī Kaspara tēlā – tetovējumos, cepurē ar uzrakstu “Negribi pabučoties?”, sejas melnajā maskā, zeķēs ar grafiti zīmējumu un... uzvedībā, riskējot pat izraisīt apkārtējo sašutumu.
Ieinteresējis mani lasīt avangarda mēnešrakstu “Avīzes Nosaukums”, noteic: “Skaista dzīve ir tā fotogrāfija! Darīt, tostarp ģērbties tā, lai nav garlaicīgi.”
