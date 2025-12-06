Ikgadējā ierastā tikšanās ar žurnāla autoriem šoreiz norisa O.Vācieša muzeja viesmīlīgajās telpās, kur arī atklājām "Balto Ziemassvētku" izstādi.
Bija ieradušies rokdarbnieki ne vien no Rīgas, bet arī tuvākām un tālākām Latvijas pusēm: Ventspils, Raunas, Vecpiebalgas, Bauskas, Limbažiem, Lielplatones, Ķekavas, Mellužiem, Daugmales, lai uz brīdi pie svētku eglītes satiktos sirsnīgā atmosfērā.
Esam ļoti priecīgi par sadarbību ar O.Vācieša muzeja vadītāju Ivetu Ķīsi un visu kolektīvu par atsaucību izstādes sagatavošanā un pasākuma organizēšanā.
