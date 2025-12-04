Kādam izrāviens profesionālajā jomā, kādam tauriņi vēderā, bet kādam tieši tagad paveiktais kļūs par pamatu nākamajiem mēnešiem.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Šis laiks prasīs praktisku skatījumu un skaidru pieeju lietām, ja patiesi vēlies virzīties pretī saviem mērķiem. Darbu būs daudz, un vilcināšanās nebūs pieļaujama – koncentrējies vienam uzdevumam, pabeidz to un tikai tad ķeries pie nākamā. Tieši tagad paveiktais kļūs par pamatu nākamajiem mēnešiem. Tomēr šajā rosībā neizpaliks situācijas, kurās ģimene prasīs papildu uzmanību un brīžiem pat radīs sarežģījumus. Prioritāšu sakārtošana būs obligāta. Būs arī kāds negaidīts pārsteigums.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Pārmaiņu un brīvības sajūta caurvīs šo periodu. Ja alksti vairāk savas telpas un svaiga gaisa, būs jāspēj iet līdzi dzīves piedāvātajām pārvērtībām ikdienā. Pirms runā, padomā par savu vārdu iespējamo ietekmi un nekļūsti par emociju ķīlnieku. Impulsivitāte un pārlieka asuma izpausme var radīt liekus sarežģījumus. Atceries – tu nevari kontrolēt citus cilvēkus un viņu trūkumus, tāpēc nevajag uzņemties atbildību par to, kas tev nepieder. Šajā laikā vislabāk ir vērsties pašam sevī.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Attiecību vai ģimenes jautājumos kāda situācija var norisināties citādi, nekā plānots. Jāapgūst spēja pielāgoties apstākļiem un notikumiem, kas ienāk jūsu dzīvē. Neskrien ar pieri sienā un neuzņemies vairāk, nekā spēj panest, – esi reālistisks attiecībā uz slodzi. Rūpes par mājas lietām, un sīkumu pamanīšana dos lielu labumu. Iespējamas arī jaukas tikšanās ar sev tuvām personām. Ievies sevī disciplīnu – tā kļūs par atslēgu līdzsvaram.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Galvenie virzieni būs sevis izpratne un notiekošā objektīva izvērtēšana. Sastapsies ar vairākām dilemmām un finanšu jautājumiem, kas prasīs skaidru pieeju. Rūpējies par veselību un nokārto visus ar to saistītos jautājumus, lai nākotnē izvairītos no sarežģījumiem. Izvairies no rīcības garastāvokļa iespaidā – vari nožēlot nepārdomātu soli. Var rasties sajūta, ka citi ir vainīgi tavās sajūtās, taču mēģini skatīties uz situācijām reāli, nevis skarbi vai aizvainoti.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Finanšu situācija uzlabosies, ja iepriekšējā mēnesī esi strādājis apņēmīgi un mērķtiecīgi. Tomēr nesteidzies ar pārlieku optimismu – turpini sekot līdzi naudas plūsmai un esi disciplinēts tēriņos. Darbs un uzdevumu izpilde šobrīd kļūs par centrālo fokusu. Nepieķeries pagātnei – tās bagāža var kļūt par šķērsli nākotnei. Tāpat neuzņemies citu problēmas līdz bīstamiem dziļumiem; ja līdzjūtība neļauj atteikt, tad vismaz centies šādus cilvēkus satikt retāk.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Tas, kas palicis pagātnē, ir jāatstāj tieši tur – nenes sev līdzi veco. Situācijas pakāpeniski sakārtosies, un tas tev sniegs gan prieku, gan gandarījumu. Skatoties uz padarīto, spēsi atrast iedvesmu sakārtot arī citas jomas, kas bijušas gaidīšanas režīmā. Atvērsies jaunas iespējas, kas vērsies kā negaidītas, bet vērtīgas durvis. Esi vērīga un nepalaid tās garām. Sirds atvērtība būs tavs lielākais sabiedrotais. Iespējamas pārmaiņas privātajā dzīvē un mājas lietās – tās ir izaugsmes zīme, nevis iemesls bažām.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Šis ir laiks aktīvai rīcībai! Daži uzdevumi būs jāpaveic tieši tev – neviens cits to nevarēs izdarīt tavā vietā. Būs arī negaidīti viesi vai situācijas, kas it kā iznirs no pagātnes un pēkšņi atkal kļūs aktuālas. Kāds cilvēks var atgriezties tavā dzīvē, nesot jaunas atziņas. Tomēr esi gudrs – neļauj svešām problēmām pārņemt tavu ikdienu. Uzturi kārtību, disciplīnu un nepieļauj, ka haoss pārņem telpu vai prātu.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Tev būs jāiemācās darbus un pienākumus dalīt ar citiem, nevis censties paveikt visu vienatnē, kā esi pieradis. Pretējā gadījumā uzkrāsies nogurums un stress, jo viss nebūs paveicams tik ātri, cik gribētos. Būsi jūtīgs, un situācijas var šķist emocionālākas un personīgākas, nekā tās patiesībā ir. Plānos iespējamas negaidītas izmaiņas ārēju apstākļu dēļ. Lai arī kas notiktu, saglabā iekšējo mieru – tas būs stiprāks par jebkurām dzīves šūpolēm.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Šis ir laiks, lai izbaudītu pirmssvētku atmosfēru un ļautos ziemas gaišajai sajūtai. Priecājies un piepildi sevi ar svētku gaidīšanu! Vienlaikus uzmanies no izšķērdības un nepārdomātiem tēriņiem. Šajā periodā ļoti nozīmīga kļūs komunikācija ar citiem – dažas tikšanās var iedarboties kā spēcīgs pavērsiens nākotnē. Jauni projekti, idejas un iespējas aizņems tavu prātu. Esi dāsns, atlaid pagātnes smagumu un ieej jaunajā gadā ar vieglumu.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Sagaidi pēkšņas atklāsmes, kas sniegs brīvības un viegluma izjūtu. Esi empātisks, pat ja tas tev nav vienkārši un prasa piepūli. Ievēro taktu, izvairies no asiem vārdiem – laipnība būs tava lielākā valūta. Ja vēlies saņemt, tad arī pats sniedz citiem – citādi tas nestrādās. Brīvdienās velti laiku atpūtai, jo enerģijas atjaunošana šobrīd ir īpaši svarīga. Uzmanies no dažādām atkarībām – tās var ievilkt dziļāk, nekā aptver.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Pienākumu pilns laiks, kas prasīs veltīt uzmanību gan ģimenei, gan draugiem, gan domubiedriem. Vēlēsies sniegt atbalstu tiem, kam klājas grūtāk, un palīdzēt radīt svētku sajūtu. Tomēr atceries – arī tev ir vajadzīga aprūpe. Tāpat kā lidmašīnā – masku vispirms uzliec sev un tikai tad palīdzi citiem. Ja neparūpēsies par savām vajadzībām, nespēsi atbalstīt citus.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Uzdevumi, pienākumi un atbildība var šķist smagnēji, radot sajūtu, ka viss balstās uz taviem pleciem. Lai atvieglotu ikdienu, tev jāapgūst deleģēšanas prasme. Izvēlies uzticamus cilvēkus, kuri spēj kvalitatīvi izpildīt uzticētos darbus. Nepilnīgi un nepārdomāti pienākumi var radīt haosu, tāpēc neuzņemies vairāk, nekā iespējams objektīvi paveikt. Nepārdzīvo par katru sīkumu personīgi. Var atgriezties kāds pagātnes jautājums, kas beidzot jāatrisina. Nepaklūpi otrreiz uz tiem pašiem akmeņiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu