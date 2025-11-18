Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Margarita Kolosova ir devusies uz Rīgu, lai parādītu draugam Mārtiņam savas jaunības takas. Viņa ne tikai parāda māju, kurā kādreiz dzīvojusi, bet nolēmusi arī doties uz frizētavu, lai iegūtu gaišāku matu krāsu – tādu, kāda viņai bija padsmitnieces gados.
Pēc matu krāsas noņemšanas procedūras salonā sākas viegla panika – Margaritas mati ir rudi dzeltenīgā tonī. “Nu, es teiktu, ka briesmīgi tev tie mati izskatās. Es neko vairāk nekomentēšu! Man tev kādu baldriāna tabletīti atnest pirms tu pie spoguļa ej?” smejas Mārtiņš.
Skatoties uz saviem matiem, Margarita neslēpj šoku: “Es vairs labāk neskatīšos... Aizgriez labāk mani nafig prom, citādāk es varu atšaut!” Neskatoties uz nelielo izbīli, viņa uzticas procesam un ļauj frizierim turpināt iesākto.
Kad pēc krāsošanas, griešanas un matu veidošanas Margarita ierauga gala rezultātu, viņa neslēpj sajūsmu. Izrādās, ka iegūtais matu tonis ir precīzi tāds pats, kā viņai bija 16 gadu vecumā, bet par šādu matu sakārtojumu bija sapņojusi jau sen, atklājot, ka bilde ar tieši šādu frizūru viņai ir saglabāta telefonā.
Aizkadrā Margarita neslēpj aizkustinājuma asaras: “Tu atbrauc uz Rīgu atcerēties bērnību, atgriezties deviņdesmitajos, un tu atgriezies pat ar visu matu krāsu. Tas ir milzīgs bonuss.”
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu