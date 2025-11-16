Šovasar jaunā, talantīgā latviešu tenora Mārtiņa Šmauksteļa dziedātā Kavaradosi ārija sajūsmināja Jūrmalas festivāla koncerta “Dzimuši Latvijā” klausītājus, septembra sākumā viņš dziedāja Operas sezonas atklāšanas Galā koncertā, bet oktobrī gan piedalījās latviešu kamermūzikas koncertā “Sasaukšanās”, gan debitēja Nemorīno lomā Doniceti operas “Mīlas dzēriens” iestudējumā. 

Turklāt Mārtiņa veiksmīgo debiju Jūrmalas festivālā novērtēja arī skatītāji – viņš kļuva par LSM balvas “Kilograms kultūras” rudens balsojuma uzvarētāju kategorijā “Starts”.

Tiesa, Mārtiņa vārds Latvijas opermūzikas cienītājiem varētu būt mazāk zināms, jo pēc studijām Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā viņš tenora partijas dziedāja uz ievērojamām Anglijas opermūzikas skatuvēm, tostarp – Glaindbornas, Garsingtonas, Veksfordas un “The Grange” festivālos; tāpat divas lomas viņš paguva nodziedāt arī Singapūras Jaunajā operā. “Protams, laikā, kad studēju, man allaž ir bijusi vēlme dziedāt Latvijā, taču dzīve ieviesa savas korekcijas, un es uz desmit gadiem “iestrēgu” Anglijā. Taču tagad esmu noslēdzis līgumu uz gadu ar Latvijas Nacionālo operu un ļoti priecājos par šo iespēju. Tāpat par to, ka tagad būšu tuvāk saviem vecākiem,” saka Mārtiņš.

