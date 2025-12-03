Dace Šķirpo tamborē jau gadiem. Un līdz ar apģērbiem top arī nelieli tamborējumi gan pašai, gan arī dāvaniņām draugiem un tuviniekiem svētkos.

Materiāli

  • Akrila dzija
  • Tamboradata nr. 2

Darba gaita

Uztamborē trīs kvadrātiņus (skat. zīm.).

Tehniskais raksts.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Kvadrātus satamborē kopā ar īsajiem stabiņiem.

Uztamborē trīs kvadrātus.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Pēc tam visiem kvadrātiem aptamborē riņķī īsos stabiņus, bet galos tamborē apmēram 20–21 gaisa cilpiņu, lai tās varētu apņemt krūzes osiņu.

Atbilstošā krāsā notamborē arī paliktni.
Atbilstošā krāsā notamborē arī paliktni.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Ieteicams krūzi izvēlēties vienkrāsainu un vienāda platuma gan augšā, gan apakšā. Arī osiņai jābūt tādai pašai (ne slīpai uz leju!). Tad krūzes sildītājs turēsies labāk un neslīdēs nost. 

Tamborēts sildītājs.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

