Dace Šķirpo tamborē jau gadiem. Un līdz ar apģērbiem top arī nelieli tamborējumi gan pašai, gan arī dāvaniņām draugiem un tuviniekiem svētkos.
Materiāli
- Akrila dzija
- Tamboradata nr. 2
Darba gaita
Uztamborē trīs kvadrātiņus (skat. zīm.).
Kvadrātus satamborē kopā ar īsajiem stabiņiem.
Pēc tam visiem kvadrātiem aptamborē riņķī īsos stabiņus, bet galos tamborē apmēram 20–21 gaisa cilpiņu, lai tās varētu apņemt krūzes osiņu.
Ieteicams krūzi izvēlēties vienkrāsainu un vienāda platuma gan augšā, gan apakšā. Arī osiņai jābūt tādai pašai (ne slīpai uz leju!). Tad krūzes sildītājs turēsies labāk un neslīdēs nost.
