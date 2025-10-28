Sabiedrībā pazīstamā Laura Vizla nolēmusi šķirties no sava melnā “Mercedes-Benz CLS 63 AMG”, ko savulaik saņēmusi dāvanā no bijušā drauga – NBA basketbolista Kristapa Porziņģa. Par 2013. gada auto viņa prasa 39 900 eiro, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Vizla un Porziņģis kopā bija aptuveni trīs gadus, taču viņu attiecības noslēdzās 2023. gada beigās. Toreiz žurnālam Santa Laura atzina, ka šķiršanos neuzskata par zaudējumu: "Mēs viens otru ļoti cienām. Esmu jauna, un man svarīgi attīstīties – to ir grūti darīt, ja dzīvo vairāk otram, nevis sev."
Tagad viņa nolēmusi iegādāties jaunu auto: "Jā, pārdodu, jo gribu sev jaunu. Tagad vēlos Bentley," atklāj Vizla sarunā ar Kas Jauns.
Runas par viņas iespējamām jaunām attiecībām ar hokejistu Martinu Rodrigo Laviņu viņa gan noraidījusi, piebilstot: "Nē, tā nav taisnība. Precējusies gan neesmu."
Vairāk lasi žurnāla "Kas Jauns" 44. numurā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu