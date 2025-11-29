Televīzijas šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieku Olgas un Kaspara Kambalu mājoklī iestājies negaidīts drūmums. Kaspars nevēlas celties no gultas un neizrāda nekādu interesi pat sarunāties. Viņš izvēlas būt viens. Olga cenšas gan uzmundrināt vīru, gan saprast notiekošā cēloni, taču viņa vīra drūmais, atturīgais noskaņojums ņem virsroku. Olgai radušās aizdomas, ka šis stāvoklis varētu nebūt ierasta rudens melanholija, bet gan pusmūža krīze.
Olga stāsta, ka pēc darbīgā rudens perioda Kasparam pēkšņi iestājusies pilnīga bezdarbība. Viņa uzskata, ka tieši šis tas ir viņu emocionāli sadragājis. Vīrs kļūst arvien apātiskāks, guļ, klepo, sūdzas par veselību un atsakās iesaistīties jebkādās aktivitātēs.
Gatavojot brokastis savam vīram, Olga secina: “Kasparam ir tas, ka ļoti aktīvs bija rudens ar ļoti daudziem notikumiem, un vienā momentā tas apstājās. Un tad tu pamosties no rīta, un tev reāli nav ko darīt, un dēļ tā sākās depresija.”
Ar humoru viņa piemin, ka vīrieši mēdz gausties, kad nejūtas labi. "Īstenībā vīrieši, kad viņiem kaut kas it kā sāp, vienkārši tādi ņuņņas paliek. Es varu skriet, darīt tālāk – ar temperatūru vai ko," apgalvo Olga un papildina, ka Kasparam, iespējams, sākusies pusmūža krīze, kas izpaužas kā pēkšņs nogurums no dzīves, interešu trūkums, vēloties tikai un vienīgi gulēt.
Aizkadrā viņa atklāj, ka pati sāk krist izmisumā šīs situācijas dēļ: “Es palieku dusmīga, tāpēc ka man ir garlaicīgi. Es gribu ārā iet uz kino, es gribu kaut ko kopā strādāt, veidot, kaut vai to pašu remontu taisīt kopā,” stāsta Olga un piebilst, ka absolūta bezdarbība viņu tracina. Viņa ar neapmierinātību citē vīra attieksmi: ""Liec mani mierā!" Vienkārši viņš saprot, kāds viņam "zelta gabals" te sēž – nepieskatīts – jo viņš guļ savā guļamistabā: "Man viss slikti, atnes, padod, ej prom, tu man traucē"." Lai aizpildītu laiku, viņa sāk nodarboties ar adīšanu.
