Dažas dienas pirms valsts svētkiem televīzijas kanāla TV24 žurnālisti mani Rīgā uzrunāja īsai ielas intervijai. Ar ko jūs Latvijā visvairāk lepojaties? – viņi jautāja.
Atbildēju teju spontāni: ar jauniešiem, kuri cītīgi mācās un strādā, un iegulda savas zināšanas, spējas un talantus Latvijas labā. Sniedzot ticību, cerību un enerģiju mūsu valsts rītdienai.
Raugies, kurā jomā gribi, vai tā būtu kultūra, saimniecība, zinātne, visur jauni, talantīgi un šā vārda vislabākajā nozīmē patriotiski cilvēki, kuri dzimuši un auguši brīvā un demokrātiskā valstī un citas, paldies Dievam, nemaz nezina.
Viņi nav nokrituši no gaisa, viņi ir mūsu bērni un mazbērni. Ar visu pretrunīgo – grūtuma un viegluma, maldu un kļūdu, spītības un izturības, un Latvijas mīlestības bagāžu, kuru viņiem esam spējuši dot. Viņu sejas es redzu Nacionālajos bruņotajos spēkos, Zemessardzē, arī Valsts aizsardzības dienestā, kura pastāvēšanas trīs gados lielākā daļa tajā iesaistīto, starp citu, bijuši brīvprātīgie.
Un šīs gaišās jaunās paaudzes sejas bija pārliecinošā vairākumā arī 6. novembra mītiņā Doma laukumā – pret izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas, bet, plašāk raugoties, – pret Latvijas novirzīšanos no eiropeisko vērtību un pilsoniskas, brīvas sabiedrības kursa.
Pēc visu paaudžu klātbūtnes piepildītā Lāčplēša dienas svecīšu vakara dažs labs atzina – tā esot bijusi ideālās Latvijas sajūta.
Pēdējo nedēļu notikumi gan rāda, ka izpratne par šo ideālu mūsu sabiedrībā krasi atšķiras. Es ļoti ceru un ticu, ka tajā Latvijā, kuru jau veido un veidos jaunā paaudze, mēs esam, būsim un paliksim uz stingra latviešu valodas un nacionālo vērtību pamata, vienlaikus ne mirkli neaizmirstot par demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības aizstāvību, par to, ka tās stiprināšanai jāizmanto visi iespējamie rīki, nevis no tiem jāatsakās, par to, ka esam humānas un modernas Eiropas sabiedrības daļa, ne pretnis.
Tas būtu mans ideāls. Paļaujos, ka tāds tas ir arī mūsu pēcnākamiem.
