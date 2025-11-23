Rudens drēgnajās novakarēs no dūmakas iztuntuļojas balti gari... Novembris ir tāds veļu laiks, kad aizdomājamies par sentēvu mitoloģisko pasauli, kurā veļi jeb iļģi liecina par aizgājēju dvēseli.
Tajā visā ir arī animisms, senču kulta palieka, kuras iezīme ir totēms – sentēvu cilts mītiskais aizbildnis, visbiežāk dzīvnieks.
Rīdzinieks Normunds Bite, kurš ir aizrautīgs stīmpanka (apvienotas Viktorijas laikmeta tradīcijas ar retro futūristiskiem un rūpnieciskiem elementiem) stila piekritējs, šoreiz iejuties stilizētā pagānu tēlā.
Paša šūdināts pelēkzaļš vilnas auduma apmetnis, pieskaņoti aksesuāri: rags, ādas maks, josta... Zizlis izgatavots no ābeles zara, rotāts ar dzintariem, tā galā – stirnas galvaskauss.
“Masku, kas man uz sejas, izveidoju no polimēra māliem, metāla režģi apliku ar foliju, uz tā izveidoju dzīvnieka galvas figūru, ko apdedzināju krāsnī un nokrāsoju.”
Pēc izglītības Normunds ir biologs, taču prasmīgs arī amatnieka, elektriķa, metālapstrādes darbos – nu jau devīto gadu darina apbrīnojamus stīmpanka stila dekoratīvus mehānismus, izcilus interjera priekšmetus un pat dāmām auskarus... Darbu skaits jau pārsniedz simtu!
Patlaban viņa izstrādājumus varat aplūkot Rīgā – restorānā "Grāpis", (Pērnavas 62) un Kokneses pagasta Bilstiņos, motodarbnīcā “Rūsa un rozīnes”. “Manī plūst latgaļu asinis, taču pagānismā esmu ietekmējies no neovikingu kustības.”
