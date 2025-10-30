Aktrise un režisore Rēzija Kalniņa intervijā žurnālam "Privātā Dzīve" atklājusi, ka ar vīru, diriģentu Aināru Rubiķi, panākta vienošanās par abu laulības turpinājumu.
Kalniņa norādījusi, ka viņu attiecībās bijuši gan sarežģīti, gan saskaņas posmi, taču šovasar pāris atkal redzēts kopā sabiedrībā. Uz jautājumu par laulības gadadienu viņa atbildējusi ar humoru, atsaucoties uz eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas teicienu: "Nu, vēl vienu gadiņu izturēsim?"
Rēzija Kalniņa un Ainārs Rubiķis ir precējušies kopš 2013. gada 31. jūlija.
Vairāk lasi žurnāla "Privātā Dzīve" 28. oktobra numurā.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu