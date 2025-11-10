Džemperis ar tamborētām rozītēm.

Svētku reizei ideāli atbilstošs balts džemperis ar tamborētiem ziediem ar tamborētām rozītēmar tamborētām rozītēmar tamborētām rozītēm vai pēc izvēles ar kādiem citiem aksesuāriem.
Materiāli
- Adīta sintētiskā lentīte
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Džemperis adīts no sintētiskās lentītes ļoti vienkāršā labiski kreilisko valdziņu rakstā. Vienu rindu no labās puses ada labiski, bet otrajā rindā – labiskos un kreiliskos valdziņus (skat. zīm.).
Lai veidotos skaista apdare, ir ieadīti kopā seši šķēlumi: priekšpusē un aizmugurē pa diviem šķēlumiem, kā arī piedurknēs.
Apdarei izmantots vienkārši labiski rievotais adījums.
Rotājumam šķēluma augstākajā daļā piespraustas tamborētas rozītes ar nokarenām bārkstīm. Ziedos kā rasas lāsītes iešūtas arī pērlītes. Rozītes ir piespraustas, lai vajadzības gadījumā tās var viegli noņemt vai mainīt pret citu aksesuāru.
Pati stāva daļa adīta pēc piegrieztnes ar iešūtajām piedurknēm. Kakla izgriezums apadīts līdzīgi kā apakšējā daļa.
