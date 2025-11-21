Overcast 2 °C
#fotogrāfija #grāmatas #grāmatplaukts #intervijas

"Austra bija optimiste." Iznākusi Janas Egles grāmata par Austru Pumpuri

Linda Kusiņa-Šulce / Mājas Viesis
2025. gada 21. novembris, 17:13
2025. gada 21. novembris, 17:13
Jana Egle grāmatas "Diena ir izdevusies. Austra" atvēršanā.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Izdevniecībā "Latvijas Mediji" iznākusi Janas Egles grāmata “Diena ir izdevusies. Austra”. Piedāvājam sarunu ar autori.

Esat vairākkārt teikusi, ka romāns nav jūsu žanrs. Kā tomēr tā gadījās, ka nolēmāt – vai piekritāt – to rakstīt?

Lēmums un piedāvājums sakrita. 2019. gadā toreiz vēl izdevniecības “Latvijas Mediji” direktorei Evijai Veidei pirmo reizi teicu, ka gribētu rakstīt par Austru. Man šķita toreiz un šķiet tagad, ka Austras liktenis ir stāsta vērts un viņas personība noteikti ir pieminēšanas un atgādināšanas vērta. Austra ieviesusi un iesākusi ļoti daudz ko tādu, kas turpinās un daudziem dod stabilu pamatu. Un tad es čammājos un čammājos, paspēja iznākt jau četras citas grāmatas, bet pa to laiku arī vācu materiālus, noklausījos daudzus Austrasbērnu koncertus. Pēc tiem vienmēr ir sadziedāšanās, kurās viņi mēdz kaut ko arī pastāstīt par Austru. Viņi jau nezināja, ka es tādām garām ausīm klausījos (smejas). Malu un pārmalu arī periodiku, visu laiku materiāli nāca klāt. Pienāca brīdis, kad “Latvijas Mediji” sāka sēriju “Latvijas gēns”, un tad man tika jautāts, vai es gribētu un par ko es gribētu rakstīt. Termiņš ir labākais motivators, un tad arī ķēros pie rakstīšanas. Izlēmu, ka romāns ies divās līnijās – tajā, kur Austra aug un pamazām iegūst drosmi un pieredzi, un otra, kur viņas dzīve noslēdzas – tāds loks, kas saiet kopā. Tad ķēros pie lietas, un pēdējie pāris gadi aizgājuši Austras zīmē.

Jana Egle: "Austra ieviesusi un iesākusi ļoti daudz ko tādu,kas turpinās un daudziem dod stabilu pamatu."
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Un tomēr: kā bija ar romānu kā žanru, no kura pirms tam izvairījāties?

Tas, protams, bija papildu izaicinājums. Es jau smejos – kad uzrakstīju pēdējo teikumu, aiz tā lieliem burtiem uzrakstīju BEIGAS. Redaktore Sigita Kušnere jautāja: “Vai tev to vajag?” Tajā brīdī vajadzēja, sajūta bija, ka nekad vairs nerakstīšu romānu, jo tas prasa milzu darbu. Vēlāk sapratu – pats grūtākais bija, ka esmu ierobežota tajā, ko drīkstu rakstīt. Jo tas ir romāns par īstu cilvēku. Tagad man vairs nav sajūtas, ka nemūžam nerakstīšu romānu, bet noteikti ne vairs par reālu personību. Savu paklanīšanos esmu veikusi, darīju to ar visu sirdi un dvēseli. Varētu rakstīt, līdzīgi kā rakstu stāstus – fikciju, jauktu ar reālijām, bet noteikti bez biogrāfiska pamata.

Kāda ir sajūta tagad, kad romāns ir iznācis un nodots lasītāju vērtējumam – un pat jau divas reizes atvērts, gan jūsu un Austras dzimtajā Rucavā, gan Rīgas grāmatu svētkos?

Rucavā bija brīnišķīgi. Atvēršana bija apvienota ar Krišjāņa Barona jubileju, varēja apskatīt arī pārējo Rucavas jaunāko grāmatu ražu – viņi dūšīgi izdod grāmatas par tradicionālo kultūru, tāpat iznākusi Inetas Stadgales dzejas grāmata “Gaismēnai austote”, kurā izmantota Rucavas izloksne. Brīnišķīgi, ka viss nebija vērsts tikai uz manu grāmatu, bet bija arī ļoti daudz ko ņemt – bija sabraukušas folkloras kopas, kopā dziedājām “Tumša nakte, zaļa zāle”, bija arī cilvēki, kuri zināmi no agras jaunības. Brīnišķīgs, tiešām, tiešām brīnišķīgs, šajā saspringtajā laikā ļoti vērtīgs notikums.

Jūs pieminējāt par romāna rakstīšanu – augšupejošs ceļš līdz skatuvei, atpazīstamībai un promejošā līnija. Vai uzreiz zinājāt, ka šādi veidosiet sižetu?

Nē, uzreiz tas nebija skaidrs, un tā bija sarežģītākā lieta, šī mētāšanās. Jo stāstīt hronoloģiski no mazām dienām līdz aiziešanai – tas būtu neiespējami, tādēļ ka Austras dzīve ir ārkārtīgi bagāta ar cilvēkiem, notikumiem, piedzīvojumiem, izaicinājumiem, pārbaudījumiem. Man vajadzēja izdomāt savu autores skatpunktu, kādā veidā un kā to visu romānā ielikt. Esmu sapratusi, ka diezin vai varētu būt izvēlējusies labāk. Protams, pēdējā daļa ir fantāzija, jo Austra savās pēdējās nedēļās slimnīcā nerunāja, bet tajā daļā ir arī daudz viņas iepriekšējā dzīvē reāli paustu domu, viedokļu, kuru man citādi nebūtu, kur ielikt, ja es stāstītu tikai līdz 20. gadsimta 90. gadiem. 

Austra tiešām šķita ārkārtīgi laimīga par savu dzīvi, par to, kāda tā ir bijusi. Tur izskan frāze, kad ārsti saka – ir nokavēts, bet viņa domā: “Es neko savā dzīvē neesmu nokavējusi!”

Tieši šī pirmsnāves līnija, kurā sarunājas Austra un Meitene, man šķiet, ir poētiskākā romāna daļa, kas palīdz izlīdzsvarot, lai Austras personība neizšķīst daudzajos tēlos, kurus neizbēgami jāpiemin augšupejošajā līknē.

Es jau no savas rakstnieces būtības nekur aizbēgt nevaru, un šīs sarunas bija tie brīži, kad varēju domāt, iejusties dziļākajā slānī. Aprakstīju, protams, tikai mazu daļiņu no tā, kas ar Austru noticis, un man vajadzēja pavedienu, pie kura turēties. Tas, ka Austras dzīvē ir tik daudz cilvēku un notikumu, man arī lika izmantot dažādas viltības, piemēram, Austrasbērni nav saukti īstajos vārdos, tie ir prototipi, dažviet pat apvienoti – esmu apkopojusi vienā personāžā vairāku piedzīvoto, citādi man vajadzētu ieviest katrā lappusē pa diviem jauniem personāžiem, un tad Austras līnija patiesi izšķīstu.

Divas reizes romānā pieminat traģisku notikumu Austras jaunībā, kas arī saistās ar Meitenes tēlu. Man radās divas versijas, bet nezinu, vai esat gatava atklāt īsto.

Par to tiešām negribu runāt. Pirms sāku rakstīt, domāju vēl par vairākām lietām līdzās sižeta virzībai. Arī par savu iekšējo personīgo ētiku un to, ko Austra varētu gribēt vai negribēt. Ir notikumi, par kuriem iespējams uzzināt, bet par kuriem viņa pati nekad nav publiski runājusi. Nolēmu pilnībā iztikt bez personīgās dzīves pagriezieniem, kurus Austra nav pieminējusi, jo man pavisam, nu pavisam negribējās romānam dzeltenu nokrāsu. Meitene ir pati Austra no tiem laikiem, kad viņa piedzīvoja notikumus, kas lika justies, ka dažādas lietas viņas dzīvē nav iespējamas.

Austra bija optimiste, viņa nekad neteica, ka ir grūti, nekad nerunāja par savu veselību. Man ļoti patika, kā grāmatas atvēršanā teica Zane Šmite – viņa bija aizgājusi pie Austras slimnīcā, septembrī, kad Austra vēl runāja, bet sapratusi, ka tā, visticamāk, ir pēdējā reize. Kad Zane pēc stundas izgājusi no palātas, viņai jautāts: “Nu kas tad Austrai kaiš?” – un viņa sapratusi, ka abas par to nav runājušas. Runājušas par koncertiem, kas bijuši, kas būs, ko vajadzētu izdarīt – bet ne par slimību. Tāda bija Austra, un tā man bija viena no vadlīnijām, ka man vajag darīt tāpat.

Tas romānā ļoti jūtams, šī pietāte pret personību.

Ja kāds grib, var rakstīt citu grāmatu, arī par 90. gadiem – kas ir sāpējis, kas mainījis Austras dzīvi –, bet es to negribēju.

Mans otrs pieņēmums bija, ka epizodē, kur uz koncertu Rucavā atnāk māte ar pusaugu meitu, esat ierakstījusi sevi pašu. Jūs pati esat teikusi, ka esat vienmēr bijusi Austrasbērnu kustībai līdzās, bet nekad iekšā. Vai tas atviegloja rakstīšanu vai sarežģīja?

Jā, protams, kaut kā jau man gribējās to savu saiknīti parādīt. Tas ir mirklis, kad es viņu pirmoreiz ieraudzīju, un no tā mirkļa arī esmu palikusi viņas atbalstītājos, fanos un klausītājos uz visu mūžu, viscauri, līdz viņas pēdējām dienām, un joprojām viņa man ir bijusi svarīga, bet es nekad neesmu bijusi iekšā tajā ciešajā mīlestības lokā. Es domāju, tas, ka nekad neesmu bijusi iekšā Austrasbērnu kustībā, rakstīšanu atviegloja, jo no iekšpuses katrs skatās caur savu prizmu. Austra katram no Austrasbērniem ir ļoti, ļoti tuva. Tagad varēju uz daudz ko skatīties no malas, vairāk vai mazāk objektīvi, bez ciešas iesaistes. Bet es vispār esmu tāds cilvēks – no malas. Man patīk vērot, un, kad esi iekšā, tu daudz ko arī nepamani.

Austra Pumpure kopā ar komponistu Imantu Kalniņu, no kura dziesmām tapa viņas pirmā koncertprogramma.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Pirmie iekšpusnieki ir izlasījuši grāmatu, vai ir kādas atsauksmes?

Tie, kas lasījuši, novērtējuši pozitīvi, bet ļoti daudzi vēl nav lasījuši. Un, tā kā viņiem katram tiešām ir pašiem sava vismīļākā, vienīgā Austra, tad es absolūti akceptēju arī viedokļus, ka neesmu kaut ko izdarījusi, kā vajag. Jo tas, pirmkārt, tomēr ir daiļdarbs, un, otrkārt, kaut arī Austra tiešām bija visiem kopīga, tomēr arī katram sava – ikvienam bija savi notikumi, savi piedzīvojumi ar viņu, tas īpašais, ko viņi no Austras saņēmuši.

Kā ar to kladi, kurā pierakstījāt visu par Austru uzzināto, un tad tā pazuda – Austras dzīvoklī?

Cilvēkam jau mēdz būt viltus atmiņas, un man atmiņā palicis, ka es apsēdos pie kastes ar materiāliem, kā vienmēr, un sāku pa to rakties. Kad man radās, ko pierakstīt, un es gribēju paņemt kladi, tās nebija. Bet tā var būt viltus atmiņa, jo es vienmēr tā biju darījusi, tāpēc arī toreiz noteikti būtu darījusi tāpat. Bet zināt es to nevaru. Būdama ārkārtīgi pragmatisks cilvēks, pieņēmu, ka varu būt nolikusi citur, izvandīju visu māju, ieskatījos arī citās vietās, ieskaitot cepeškrāsni un ledusskapi, jo kas tikai negadās. Pēc tam aizgāju uz diviem veikaliem, kuros pa ceļam biju iegājusi, lai nopirktu kaut ko ēdamu, jo zināju, ka iekritīšu izpētē. Iegāju abos, un abos man sirsnīgi atbildēja, ka tad, ja pircējiem kaut kas aizmirstas, nekas nepazūd. Tā nu klade paliek pazudusi.

Un, ja tagad atrastu, – vai vērtu vaļā?

Es esmu ļoti dusmīga uz to kladi (smejas), tā ka patiesībā nezinu, kā būtu. Bet arī šodien bija situācija, kad cilvēks, kurš zina, ka esmu savākusi ļoti daudz materiālu, uzdeva jautājumu par Austru. Es zinu, ka manā kladē tas bija, bet galvā nav, jo tik labi neatceros visādus faktus – pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā...

Austra bija pirmais dziesminieku kustības taurenis. Padomju laikā tā bija atelpa, vieta, kur nedomāt par realitāti.

Absolūti. Austra tajos brīžos, kad dziedāja, mācēja radīt brīvības sajūtu.

Un pat nosūdzēt nebija par ko.

Jā, jo, kad viņa sāka dziedāt, visas dziesmas bija no izrādēm, tās bija skatuvei apstiprinātas. Vēlāk jau radās arī citas, bet sākumā taču bija tikai šīs oficiālās. Un tajās taču ir stāsts par kapteiņa Granta bērniem vai princi un ubaga zēnu, ne par ko citu, vai ne?

Kāpēc cilvēkiem dziesminieki nepieciešami joprojām? Mūsdienās taču ir tik plaša izvēle.

Man šķiet, tas saistīts ar vēstījumu. Mūsdienās jau tie var būt brīvāki, tiešāki, bet svarīgākais varētu būt, ka tu esi bezgala godīgs un patiess, ka ej uz skatuves tieši ar to vēstījumu, ko gribi pateikt, un arī tava melodija nes to pašu ideju. Jo dziesminieks nedziedās dziesmu, kas ir pretrunā viņa pārliecībai, pamatvērtībām. Un tas valdzina joprojām. Protams, arī popkultūrā ir dziedātāji, kam es ticu, bet mēs taču dzirdam, ka pie tēla ir strādājuši menedžeri un tēla veidotāji, lai viņa ierakstus pirktu. Dziesminieks nerūpējas par tirdzniecību, viņš pauž savas domas, rūpes un pārliecību, un nekas viņu nepiespiedīs teikt to, kam viņš netic. Domāju, tas arī tur pie dziesminieku kustības – mēs esam dažādi, mūsu pārliecības ir dažādas, mēs arī vizuāli esam ļoti dažādi un dažādos vecumos, bet visi kopā stāstām un runājam tieši to, kas mums ir svarīgi.

Dzejnieks Māris Čaklais ciemos pie dziesminieces.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Kas vēl šajā samutuļotajā pasaulē palīdz noturēties? Man reizēm ir sajūta, ka stāvu uz SUP dēlīša okeānā.

Vienkārši stāvēt uz tā sava dēlīša. Tieši uz savējā. Reizēm ir bēdīgi, nākuši pāri vairāki viļņi, kas arī sabojājuši attiecības. Ir cilvēki, ar kuriem var ļoti cieņpilni diskutēt par atšķirīgiem viedokļiem, tie jau paliek, bet ir arī tādi, kas nostājas ļoti krasā pozīcijā, mēdz apsaukāties, diemžēl arī no tādiem, kas stāvējuši diezgan tuvu. Ir grūti, bet pats galvenais ir nostāvēt uz sava dēlīša un saprast, kāpēc es uzskatu tā, kāpēc mans viedoklis ir tieši tāds. 

Dzīvot savu dzīvi, saprast, kas ir pats svarīgākais – sabiedrības vēsmas tomēr nav pirmajā vietā, pirmajā vietā ir ģimene, paši tuvākie cilvēki, pie kuriem tu turies un noturies. 

Savas mājas. Savs skats aiz loga, kas man tagad ir Liepājas ezers, par ko nevaru vien beigt jūsmot. Esmu nomainījusi dzīvesvietu un nudien nevaru beigt priecāties. Šorīt bija tik skaistas debesis – kaut ko tādu pat iedomāties nevar, tikai ieraudzīt. Skatīties dabu, ieraudzīt, ošņāt. Kaimiņmāju iemītnieki varbūt domā, ko tā trakā sirmgalve tur dara – es reizēm vienkārši nokāpju pie ezera un tur stāvu piecpadsmit minūtes, pusstundu. Tur dzīvo daudz putnu – sākumā, kad pienāku, viņi aizspurdz uz visām pusēm, bet es stāvu klusi, un tad viņi pamazām pierod un atgriežas. Tur ir pīles un lauči, kaijas un gulbji, un vēl kaut kādas pīles, ko es nepazīstu, tad eju mājās un pētu, kas tās tādas ir. Daba palīdz, daba notur. Un visskaistākais ir apzināties, ka daba ir stiprāka par jebko. Noteikti stiprāka par mums. Kādreiz esmu skatījusies fotogrāfijas ar vecām, pamestām autokapsētām, vecām mājām. Kas ir pirmais, kas krīt acīs? Tās visas ir apaugušas ar zaļumiem. Daba uzvar visu. Ja mēs viens otru apkausim, daba paliks un dzīvos bez mums.

Nezinu, vai tā ir mierinoša doma.

Redz, man tā šķiet diezgan mierinoša. (Smejas.)

Nevaru nepajautāt: ko darīja kaķi, kamēr rakstījāt romānu?

Austras romāns ir uzrakstīts ar Karameli uz pleca, tur neko nevar izdarīt. Es viņu regulāri purināju nost, un viņa spītīgi rāpās atpakaļ. Tagad brīnos – viņa mierīgi guļ dīvānā.

Droši vien jūt, ka vairs nevajag morālo atbalstu.

Droši vien, droši vien, bet tajā brīdī viņa bija cieti nolēmusi, ka mani ir morāli jāatbalsta. Un tā es arī jūtos ļoti labi – it kā dzīvoju viena, bet mēs esam tāds saprātīgs bariņš.

