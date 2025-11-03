Spēlējoties ar valdziņu pieaudzēšanu, iespējams panākt dažāda izmēra apģērbu un iegūt aktuālu mūsdienu tērpu.
Materiāli
- 500 g dzijas (40% angora, 40% merino vilna, 20% poliamīds, 100 g / 700 m)
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Muguras daļai uzmet 125+2 malas valdziņus (50 cm) un valnīti ada 4 cm rievotajā rakstā, turp un atpakaļejošās kārtas adot labiski. Muguras daļu turpina adīt pamatrakstā (skat. zīm.).
Pēc 30 cm sāk veidot kimono, katras kārtas sākumā pieaudzējot valdziņus: 10 reizes pa vienam un 10 reizes pa diviem un trim valdziņiem. Piedurknes garumam pieaudzē 5 valdziņus katrā kārtā (no viena valdziņa izada vēl vienu, to uzceļ atpakaļ uz adāmadatas un izada jaunu valdziņu).
Pieaudzēšanu turpina, līdz sasniegts vēlamais piedurknes garums. Malējos 12 valdziņus ada rievotajā adījumā, veidojot piedurknes aproci. Muguras daļu turpina adīt 12–16 cm atbilstoši izvēlētajam piedurknes platumam (atstājot uz palīgdiega vaļējos valdziņus).
Priekšpusi ada tāpat kā muguras daļu. Papildus ierēķina aizdares malai 12 valdziņus rievotajā rakstā un veido pogcaurumus un kakla izgriezumu.
Kakla apdares malu ada atsevišķi 3 cm rievotajā rakstā.
Gatavās detaļas savieno, sašujot vaļējos valdziņus. Tāpat piešuj apkakles maliņu.
